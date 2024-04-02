美媒：美國指控網上有中國賬號扮特朗普支持者影響選舉

美國研究人員和政府官員稱，在美國總統選舉即將來臨之際，網上出現秘密中國賬號，偽裝成支持美國前總統特朗普（Donald Trump）的美國人在網上散播陰謀論，煽動美國國內分歧，並攻擊尋求連任的拜登。



《紐約時報》4月1日報道，這些秘密賬號的湧現預示着北京影響美國政治的潛在戰術轉變，而且更傾向於針對特定的候選人和政黨，包括美國現任總統拜登（Joe Biden）。

圖片為美國現任總統拜登（Joe Biden）（左）和前任總統特朗普（Donald Trump）（右）的組合圖片。左圖為拜登2024年3月19日在拉斯維加斯（Las Vegas）發表演講，右圖為特朗普在2024年1月16日在阿特金森（Atkinson）在競選集會演講。

雖然中美近期都致力於為兩國關係降溫，但中國似乎正在試圖利用民主共和兩黨的分歧來破壞拜登政府的政策，這與俄羅斯在2016年美國總統選舉之前開展的影響力運動相似。

報道指其中一些中國賬號冒充特朗普的狂熱粉絲，其中一個出現在社交媒體平台X的賬號自稱是「一個父親、丈夫和兒子」，「是徹頭徹尾的MAGA」。MAGA是特朗普的競選口號「讓美國再次偉大」的英文縮寫。

這些賬號嘲笑拜登太老，轉帖拜登穿着囚衣的偽造照片，或污衊拜登是戀童癖惡魔，並高喊特朗普「讓美國再次偉大」口號。

「戰略對話研究所」揭露了一小部份冒充特朗普支持者的虛假賬號，這個非盈利機構的高級分析師托馬斯說：「我過去從未見過這種現象。」

托馬斯和其他研究人員發現這些新的網上活動，與一個與中國政府相關且長期運行的賬號網絡Spamouflage有關聯。其中幾個賬號之前曾用中文發布親北京的內容，最近幾個月卻假冒為美國人，並以英文貼文活躍於網上。

在另一個研究項目中，華盛頓研究組織「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）在臉書（Facebook）上發現了170個虛假頁面和賬號，這些頁面和賬號也發布反美信息，包括針對拜登的尖銳攻擊。

中國在網上的活動已在美國政府內部敲響了警鐘。今年2月，美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國正在擴大影響力活動，「散布對美國領導力的懷疑、破壞民主並擴大北京的影響力」。

這份報告對於北京可能使用日益複雜的方法來試圖影響美國總統選舉，「以此壓低中國批評者的聲浪」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

