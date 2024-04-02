美國加州奧克蘭機場擬更名　三藩市機場憂「撞名」反對

位於美國加州的奧克蘭（Oakland）與三藩市（San Francisco，又稱舊金山）僅一橋之隔，卻因名氣不如鄰城，令區外人士常搞不清楚當地機場所在位置。奧克蘭機場為解決問題，於3月29日宣布，考慮在名稱前加上「三藩市灣」（San Francisco Bay）。



奧克蘭港務委員會29日稱，擬將「大都會奧克蘭國際機場」（Metropolitan Oakland International Airport，IATA代碼OAK）更名為「三藩市灣奧克蘭國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport），保留原有代碼，目標是提高旅客對機場地理位置的認識。

三藩市國際機場（San Francisco International Airport，IATA代碼SFO）4月1日對事件表示「嚴重關切」，憂慮奧克蘭國際機場擬議使用的新名稱造成混淆，令公眾誤解機場位置、兩個機場間的關係，因此要求對方更名時不要使用「三藩市」一詞。

奧克蘭國際機場則稱，改名計劃獲航空公司支持，又指當地旅客希望增加國內外的直飛航班，更名正是為了實現此事，令區外人士知悉機場位於三藩市灣區、鄰近該區的旅遊熱點。

奧克蘭國際機場實際上位於聖馬特奧郡（San Mateo），離奧克蘭金融區約14英里（約22.5公里），離三藩市19英里（約30.6公里）。港務局4月11日開會，商議是否更名。