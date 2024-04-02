國際慈善組織7人加沙遇襲亡　以色列承認誤襲無辜者　多國籲調查

以色列在4月2日空襲加沙數個地點，非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）運送救援物資的車隊在加沙中部受到襲擊，其中7人罹難。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）承認以色列一次攻擊中無意間導致他們死亡，並表示會調查。中國外交部表示反對傷害平民的行為並予以譴責，將敦促有關各方停火。



內塔尼亞胡承認以軍在無意間襲擊到無辜者。事後多國領袖呼籲以色列展開調查，並提供解釋。

路透社4月2日報道，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）同日呼籲以色列調查空襲事件並做出解釋。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）亦表示此事「完全不可接受」，並要求追究責任。

中國：震驚及譴責

中國外交部發言人汪文斌2日在例行記者會表示，中方反對一切傷害平民、損害民用設施、違反國際法的行為，對加沙國際救援人員遭襲擊事件感到震驚，並予以譴責，對遇難者表示深切哀悼，平民不應成為攻擊的目標，國際人道救援者的安全不應受到威脅。

圖為2024年4月2日，巴勒斯坦代爾拜萊赫（Deir al-Balah），非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）的汽車受到空襲，七人罹難。（Reuters）

哈馬斯表示，遇難者中3名外國人分別擁有英國、波蘭和澳洲國籍。

世界中央廚房指旗下人員在運送物資結束撤離時遇襲，並宣布暫停活動，他們稱在175天內為加沙地區提供了4200萬份食物。組織創辦人為西班牙裔美國名廚安德烈斯（José Andrés）。