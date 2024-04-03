李強晤印尼候任總統普拉博沃：當選後首訪中國彰顯深厚友誼

中國國務院總理李強4月2日上午在北京人民大會堂會見印尼候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto），他稱普拉博沃在當選後首訪就來到中國，再次彰顯兩國深厚友誼。



中國外交部指，李強表示近年來在兩國元首共同引領下，中印尼關係快速發展，他談到中國國家主席習近平與普拉博沃前一天就事關中印尼關係長遠發展問題深入溝通，達成一系列重要共識，中方願同印尼一道，保持高水平戰略互信，加深全方位互利合作，推動中印尼命運共同體建設不斷走深走實。

李強指雙方要進一步加強「一帶一路」倡議同印尼發展戰略對接，加快推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重點項目建設，在加深農、林、漁等傳統領域合作的同時，拓展數碼經濟、綠色經濟等高新技術和新興產業合作，加強減貧發展、鄉村振興等民生領域交流合作。

他指中方願同印尼加強在聯合國、東亞合作機制等多邊領域溝通協作，共同維護廣大發展中國家利益，捍衛國際公平正義，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展，為地區和世界繁榮穩定作出積極貢獻。

普拉博沃表示印尼同中國交往歷史悠久，印尼讚賞中方對於印尼和印尼人民的尊重和友好，感謝中方給予印尼有力支持和幫助。

他談到自己當選後首次正式訪問就來到中國，致力於鞏固兩國友誼與合作，推動兩國關係提質升級，印尼新政府欽佩中國取得的發展成就，願借鑑中方經驗，同中方進一步深化基礎設施建設、農業、扶貧、民生、綠色經濟等領域合作，構建更加緊密的雙邊關係，為地區和世界和平與發展作出積極貢獻。