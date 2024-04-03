日本致力津貼半導體企業　冀重現稱霸全球晶片業輝煌時刻

日本宣佈向本土新一代半導體企業Rapidus提供高達39億美元的補貼，希望推動日本半導體製造業趕上競爭對手，重現上世紀80年代日本稱霸全球晶片業的輝煌。



日本經濟產業部長齋藤健週二（4月2日）在新聞發布會上說，這筆額外資金將協助創立19個月的Rapidus購買晶片製造設備，以及開發先進的後端晶片製造程序。

Rapidus此前已獲得3300億日元的公共資金，希望從2027年開始在北海道大規模生產2納米晶片。被譽為「晶片代工之王」的台積電和韓國晶片製造巨頭三星電子目前生產的是3納米晶片。

齋藤健說：「Rapidus正在開發的下一代半導體是最重要的技術，將決定日本工業和經濟增長的未來。」Rapidus是由日本八大企業索尼、豐田、日本電信電話（NTT）、日本電氣（NEC）、軟銀、半導體大廠鎧俠（Kioxia）、日本電裝及三菱UFJ銀行聯合創立。

晶片是汽車、發電站、汽車、先進武器等技術產品不可或缺的部件。晶片生產具有重大的戰略意義，而隨着地緣政治緊張加劇，各國政府紛紛試圖擴大晶片生產能力。

面對韓國和台灣的競爭，日本半導體行業的市場佔有率從鼎盛時期的50%滑落至目前10%左右。過去三年裏，日本政府已撥款約4萬億日元，用於振興國內晶片製造，週二批准給予Rapidus的巨額補貼將出自這些撥款。

日本政府也大力吸引外國半導體企業進駐。台積電在日本九州熊本開設的晶片廠今年2月正式投入生產，其建造費40%由日本政府補貼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

