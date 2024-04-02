研究預測日本到2531年全民皆姓佐藤　原因與一制度有關？

大約500年後，日本可能全民姓氏都是佐藤？日本東北大學高齡經濟社會研究中心教授吉田浩3月底發表研究結果，主張假若日本不改變目前的夫妻同姓制度，到了2531年，可能全民都姓佐藤。



吉田浩的研究結果在3月20日發布，但由於多家日本傳媒是在4月1日發布新聞，據《衛報》指，部份網民錯誤認為這研究是愚人節惡作劇，吉田浩則表示，他是希望研究能讓人們停下來思考。《朝日新聞》則指是「看似謊言的真實估計」。

日媒報道，日本是世界上唯一要求已婚夫婦同姓的國家，當地姓氏有13萬餘種之多，但姓氏的數量每年減少，有5萬種姓氏正瀕臨滅絕。現時日本最常見的姓氏是佐藤，佔總人口的1.529%。

如何得出結果？

《衛報》指出，吉田浩的研究先計算從2022年至2023年「佐藤」姓氏的比例升幅，然後假設這個升幅不變，且日本沒有改變姓氏制度，在此前提下，研究主張到了2446年，日本一半人口都是「佐藤」，至2531年人人都是「佐藤」。

綜合考慮結婚、離婚、出生、死亡等因素後，吉田浩指佐藤姓氏在2022至2023年間的比例增加0.83%。

部份網民質疑不實際

這個研究方法在網上也引起一些反對聲音，如有人指「這是一個不切實際的假設，認為過去一年的趨勢將是永久性的」，又有網民稱「只有單向增加，總有一天會超過100%」。

圖為日本研究學者吉田浩2024年3月20日發表的研究結果截圖。（think-name.jp）

吉田浩主張若然日本可以夫妻不同姓，結果便會大不相同，「佐藤」姓氏的人數升幅大大減慢，到了2531年，只會有7.96%人口的姓氏為佐藤，他稱「如果拋棄原有制度，姓氏的多樣性將基本保持下去」。

他又談到日本少子化日益嚴重的問題，稱假設人口以當前負成長的速度不斷減少，到了3310年時，日本人的人口可能只會剩下22人。

佐藤健在《戀愛可以持續到天長地久》飾演的醫生天堂浬，他真誠對待患者，因為是完美主義者，所以工作時非常冷酷，被周圍人視為「超級抖S」、「魔王」，大家都怕他。

日本制度要求夫妻同姓，未有要求婦隨夫姓或夫隨婦姓，約95%情況下都是女方改姓。

這個日本多年前從西方引入的傳統，近年屢掀爭議甚至鬧上法院。