習近平拜登通話涵蓋多議題　從台灣到AI　就美國出口管制問題爭拗

中國國家主席習近平4月2日晚上與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，綜合中美兩方聲明，兩人通話涵蓋大量議題，除了雙邊關係外，也包括台灣、南海、烏克蘭、朝鮮、TikTok（抖音海外版）、禁毒合作、AI（人工智能）等，美媒更形容兩人就美方高科技出口管制問題爆發爭拗，習近平直指美國對華經貿科技打壓措施層出不窮。



在通話後，根據中國外交部聲明講述，習近平這次是應約與拜登通話，兩方就中美關係以及雙方共同關心的問題坦誠深入交換意見。美國白宮聲明則形容是坦誠、具建設的討論（candid and constructive discussion）。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

習近平：戰略認知是須扣好的第一粒紐扣

據中方說法，習近平強調的議題是中美關係與台灣問題，在中美關係上，他稱戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」，中美不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗，應該相互尊重、和平共處、合作共贏，他並指出今年的中美關係要堅持幾條大的原則，即以和為貴、以穩為重及以信為本。

談台灣與南海問題

在台灣問題上，他強調此問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「對於『台獨』勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之。希望美方把總統先生不支持『台獨』的積極表態落實到行動上。」他又闡述中方在涉港、人權、南海等問題上的立場。

白宮一方說法則是拜登強調維護台海和平穩定，以及在南海方面維護法治和航行自由的重要性。

2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐洛里莊園舉行中美元首會晤。（新華社）

習近平：美方打壓措施層出不窮

根據中方聲明，習近平向拜登表示美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長，他稱這不是「去風險」，而是製造風險，又指如果美方願意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的，如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。

拜登：繼續採取必要行動

美方聲明則談到拜登強調美國會繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美方的國家安全，但不會過度限制貿易和投資。

白宮又表示，兩方在通話上談及中國字節跳動（Bytedance）旗下短片分享應用程式TikTok（抖音海外版），拜登提出美國對TikTok所有權的擔憂。

圖為2024年2月4日，美國總統拜登（Joe Biden）在內華達州拉斯維加斯出席競選活動。（Reuters）

其他議題

根據中國外交部聲明，兩國元首還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換意見。雙方同意繼續保持溝通，責成雙方工作團隊推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制及兩軍溝通，在禁毒、人工智能、應對氣候變化等領域開展對話合作，採取進一步措施擴大兩國人文交流，就國際和地區問題加強溝通。

中方並歡迎美國財長耶倫、美國國務卿布林肯近期訪華。

白宮聲明則談到雙方的議題還包括禁毒合作、持續的軍事交流、應對AI（人工智能）相關風險、氣候變化，以及在人文交流方面持續努力。