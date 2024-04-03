習近平拜登通話涵蓋多議題 從台灣到AI 就美國出口管制問題爭拗
中國國家主席習近平4月2日晚上與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，綜合中美兩方聲明，兩人通話涵蓋大量議題，除了雙邊關係外，也包括台灣、南海、烏克蘭、朝鮮、TikTok（抖音海外版）、禁毒合作、AI（人工智能）等，美媒更形容兩人就美方高科技出口管制問題爆發爭拗，習近平直指美國對華經貿科技打壓措施層出不窮。
在通話後，根據中國外交部聲明講述，習近平這次是應約與拜登通話，兩方就中美關係以及雙方共同關心的問題坦誠深入交換意見。美國白宮聲明則形容是坦誠、具建設的討論（candid and constructive discussion）。
習近平：戰略認知是須扣好的第一粒紐扣
據中方說法，習近平強調的議題是中美關係與台灣問題，在中美關係上，他稱戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」，中美不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗，應該相互尊重、和平共處、合作共贏，他並指出今年的中美關係要堅持幾條大的原則，即以和為貴、以穩為重及以信為本。
談台灣與南海問題
在台灣問題上，他強調此問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「對於『台獨』勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之。希望美方把總統先生不支持『台獨』的積極表態落實到行動上。」他又闡述中方在涉港、人權、南海等問題上的立場。
白宮一方說法則是拜登強調維護台海和平穩定，以及在南海方面維護法治和航行自由的重要性。
習近平：美方打壓措施層出不窮
根據中方聲明，習近平向拜登表示美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長，他稱這不是「去風險」，而是製造風險，又指如果美方願意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的，如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。
拜登：繼續採取必要行動
美方聲明則談到拜登強調美國會繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美方的國家安全，但不會過度限制貿易和投資。
白宮又表示，兩方在通話上談及中國字節跳動（Bytedance）旗下短片分享應用程式TikTok（抖音海外版），拜登提出美國對TikTok所有權的擔憂。
其他議題
根據中國外交部聲明，兩國元首還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換意見。雙方同意繼續保持溝通，責成雙方工作團隊推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制及兩軍溝通，在禁毒、人工智能、應對氣候變化等領域開展對話合作，採取進一步措施擴大兩國人文交流，就國際和地區問題加強溝通。
中方並歡迎美國財長耶倫、美國國務卿布林肯近期訪華。
白宮聲明則談到雙方的議題還包括禁毒合作、持續的軍事交流、應對AI（人工智能）相關風險、氣候變化，以及在人文交流方面持續努力。