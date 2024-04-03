習近平拜登通電話　稱對台獨與美國打壓中國高科技不會坐視不理

新華社4月2日報道，中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話。



根據央視，2日晚，習近平應約與拜登通電話，兩國元首就中美關係以及雙方共同關心的問題坦誠深入交換意見。

習近平指出，2023年11月，他和拜登在三藩市會晤，開啟面向未來的「三藩市願景」，「這幾個月，雙方團隊認真落實我們達成的共識，中美關係出現企穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎。另一方面，兩國關係中的消極因素也有所增加，需要引起雙方重視」。

習近平強調，戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」，中美這樣兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗，應該相互尊重、和平共處、合作共贏，繼續沿着穩定、健康、可持續的道路向前走，而不應該走回頭路。

習近平指出，今年的中美關係要堅持幾條大的原則，一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對中美關係的正面預期，二是以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定，三是以信為本，用行動兌現各自承諾，將「三藩市願景」轉為「實景」，雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，以負責的擔當加強國際協調。

習近平強調，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，對於台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之，希望美方把總統先生不支持台獨的積極表態落實到行動上，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長。這不是去風險，而是製造風險。如果美方願意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。」

習近平闡述中方在涉香港、人權、南海等問題上的立場。

拜登表示，「美中關係是世界上影響最深遠的雙邊關係。三藩市會晤以來美中關係取得的進展表明，雙方可以積極推進合作，同時負責地管理分歧。我重申，美方不尋求進行新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。美方奉行一個中國政策。中國發展有利於世界，美國不尋求遏制中國發展，不尋求同中國脫鈎。願安排耶倫財長、布林肯國務卿近期訪華，同中方加強對話溝通，避免誤判，推進合作，推動兩國關係穩定發展，共同應對全球性挑戰。」

兩國元首還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換意見。

兩國元首認為，這次通話是坦誠、建設性的。雙方同意繼續保持溝通，責成雙方工作團隊落實好「三藩市願景」，推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制以及兩軍溝通，在禁毒、人工智能、應對氣候變化等領域開展對話合作，採取進一步措施擴大兩國人文交流，就國際和地區問題加強溝通。中方歡迎耶倫財長、布林肯國務卿近期訪華。