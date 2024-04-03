比利時將考慮承認巴勒斯坦為國家　外相：當時機成熟

路透社4月3日報道，比利時外交大臣拉比卜（Hadja Lahbib）4月3日表示，在時機成熟時，比利時將考慮承認巴勒斯坦為主權國家。



據土耳其媒體阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）3月29日報道，比利時政府將討論承認巴勒斯坦國家主權的問題。

加沙人道主義危機引政府發聲

比利時發展部長Caroline Gennez針對加沙目前的人道主義危機3月29日在社交網站上發聲，她促請以色列讓人道主義救援進入加沙，並讓平民包括兒童停止捱餓。她並發文悼念4月2日因以色列空襲加沙而罹難的7名非政府組織成員，「每場戰爭也有原則」。

以色列不顧安理會的停火決議，繼續對加沙發動攻擊的舉動也令比利時前國防大臣Andre Flahaut有所行動，他建議比利時政府對以色列實施政治和經濟制裁。

他促請比利時政府召回駐以色列大使，並召見以色列駐比利時布魯塞爾大使以抗議他們在加沙繼續採取的軍事行動。

自1988年至今，聯合國193個成員國之中，有139國承認巴勒斯坦的國家地位。

在以巴新一輪衝突爆發後，西班牙也宣布準備7月底前承認巴勒斯坦的國家主權。