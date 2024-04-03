海南西南海域外籍貨船與漁船碰撞　8人失聯正進行搜救

撰文：洪怡霖
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巴拿馬籍貨櫃船「海豐峴港輪」（SITC DANANG）4月3日與漁船「粵南澳漁36062」在距離樂東鶯歌海鎮西南方向22海浬處發生碰撞，碰撞造成漁船沉沒，漁船上8人落水失聯。

央視報道，事發於上午12時15分左右，險情發生後，海南省海上搜救中心全力搜救遇險人員，迄今暫未發現失聯人員。目前，搜救行動正在進行中，意外原因正在調查。

3日上午1時50分，海南省海上搜救中心接獲海豐峴港輪船東的險情報告後，立即啟動緊急計劃，核實險情並協調各方力量進行搜救。先後協調海南海事局、南海救助局、軍警部門派遣公務船、專業救助船及艦船趕赴事發海域開展救助，並協調南海救助局、中海油海南分公司、南航通航等單位派出5架飛機開展空中搜尋，瓊粵兩地也派出多艘漁船參與搜尋。

截至下午5時30分，現場共有21艘船舶和5架飛機正在進行水面和空中搜尋。同時，協調海事部門發布航行警告，提醒過往船舶注意航行安全和加強瞭望，並協調過往商船參與搜救，發現落水人員及時救助。海事部門表示，將加強現場交通組織，提醒過往船舶注意避讓，避免發生次生意外。

目前，相關專業力量已到達現場投放遙控潛水器進行水下搜尋，暫未發現失聯人員。

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