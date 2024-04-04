「亞洲沙皇」坎貝爾罕見表態：AUKUS將促進台海和平穩定
撰文：聯合早報
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美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）稱，澳洲、英國和美國之間的澳英美聯盟（AUKUS）潛艇協議可能有助於遏阻中國對台灣的行動。
路透社報道，AUKUS建立以來，三國都避免公開連結台海議題。澳洲拒絕承諾，會在台海爆發軍事衝突時支持美國。
坎貝爾星期三（4月3日）在華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security，CNAS）發表講話時，罕見地將台灣與AUKUS聯繫起來。他說，AUKUS的新潛艇能力將促進和平與穩定，包括台灣海峽。
坎貝爾指出，AUKUS的潛艇能力在「各種情況下都具有重大影響，包括海峽兩岸情況」。他還說：「我認為，與其他國家密切合作，不僅在外交方面，還包括國防領域，結果將能更廣泛促進和平與穩定。」
中國曾稱AUKUS協議很危險，並警告這可能引發區域軍備競賽。
針對下週即將登場的美日菲三方峰會，坎貝爾說：「這將是前所未有的三邊接觸……你將看到三個國家都做出承諾，涉及在南中國海和其它地方進行更密切的協調與接觸。」
他說，這將包括使美國和日本能夠聯合開發軍事裝備的舉措。
本文獲《聯合早報》授權轉載