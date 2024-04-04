「亞洲沙皇」坎貝爾罕見表態：AUKUS將促進台海和平穩定

美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）稱，澳洲、英國和美國之間的澳英美聯盟（AUKUS）潛艇協議可能有助於遏阻中國對台灣的行動。



路透社報道，AUKUS建立以來，三國都避免公開連結台海議題。澳洲拒絕承諾，會在台海爆發軍事衝突時支持美國。

坎貝爾星期三（4月3日）在華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security，CNAS）發表講話時，罕見地將台灣與AUKUS聯繫起來。他說，AUKUS的新潛艇能力將促進和平與穩定，包括台灣海峽。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議，之後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

坎貝爾指出，AUKUS的潛艇能力在「各種情況下都具有重大影響，包括海峽兩岸情況」。他還說：「我認為，與其他國家密切合作，不僅在外交方面，還包括國防領域，結果將能更廣泛促進和平與穩定。」

中國曾稱AUKUS協議很危險，並警告這可能引發區域軍備競賽。

針對下週即將登場的美日菲三方峰會，坎貝爾說：「這將是前所未有的三邊接觸……你將看到三個國家都做出承諾，涉及在南中國海和其它地方進行更密切的協調與接觸。」

他說，這將包括使美國和日本能夠聯合開發軍事裝備的舉措。

本文獲《聯合早報》授權轉載

