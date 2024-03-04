澳英美研邀日本加入AUKUS　不涉研製核潛艇

據《日經亞洲》3月2日報道，美國政府官員日前透露，美國正在與英國和澳洲討論，尋求邀請日本在澳英美聯盟（AUKUS）框架下開展國防技術合作。美國可能會在日本首相岸田文雄4月10日訪問華盛頓期間發出邀請。



美國官員稱，日本將成為第一個受邀參與AUKUS框架工作的國家，但與日本的合作將僅限於AUKUS「第二支柱」下開發先進防禦技術的項目。美英澳三國不打算讓日本成為AUKUS正式成員國，也不準備讓日本參與澳洲核潛艇的研製工作。

AUKUS協議「第一支柱」旨在向澳洲提供核潛艇，「第二支柱」的目標則是發展先進的作戰能力，例如人工智能、水下無人機、高超音速武器和電子戰技術等。

報道稱，日本首相岸田文雄將在4月10日訪問美國，與美國總統拜登舉行會談。美方正在與澳洲和英國討論，希望在這次會談期間向日本發出邀請。

但美國官員也補充說，日本的參與和宣布的時間尚未最終確定，因為澳洲不願意在短期內吸納新成員。澳洲政府認為，增加一個國家將使技術共享變得更加複雜，從而延誤發展。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

一名美國國務院官員則告訴《日經亞洲》，美國對AUKUS尋找新合作夥伴持開放態度，「我們有很多方法可以做到兩全其美，既能保持創新，又不破壞我們在AUKUS協議下取得的持續加速工作。」不過，這名官員拒絕將日本列為「第二支柱」的潛在合作夥伴。

美國國家安全委員會東亞和大洋洲高級主任拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）上個月曾表示，美國的盟友和夥伴可以為防務技術發展提供幫助，華盛頓有意在近期「邀請一個新國家加入第二支柱」，「我們將考慮一些不同類型的項目，可能會引入其他合作夥伴。」

對於《日經亞洲》的報道，美國白宮沒有回應置評請求，五角大樓拒絕發表評論。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

美國戰略與國際問題研究中心日本問題負責人約翰斯通（Christopher Johnstone）稱，日本可以在無人駕駛和水下系統等方面與AUKUS合作，「關鍵是要確定一項具體的措施，讓日本為現有的三邊合作增加價值。」

新美國安全中心的防務項目高級研究員瓦塞爾（Becca Wasser）則認為，美國不應急於邀請新的合作夥伴，「在進一步擴大之前，AUKUS需要在『第二支柱』上取得一些進展。現在增加額外的合作夥伴只會影響這個目標。」

對於美英澳尋求擴大AUKUS軍事合作，中國外交部發言人汪文斌此前指出，美英澳建立所謂「三邊安全夥伴關係」，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。愛好和平的國家對此表達了強烈擔憂和普遍反對。

汪文斌表示，美英澳三國為了一己地緣政治私利，無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上越走越遠。我們希望相關國家珍視亞太地區來之不易的和平穩定局面，在相關問題上謹言慎行，以實際行動維護地區和平、穩定、發展大局。

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