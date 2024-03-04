澳英美研邀日本加入AUKUS 不涉研製核潛艇
據《日經亞洲》3月2日報道，美國政府官員日前透露，美國正在與英國和澳洲討論，尋求邀請日本在澳英美聯盟（AUKUS）框架下開展國防技術合作。美國可能會在日本首相岸田文雄4月10日訪問華盛頓期間發出邀請。
美國官員稱，日本將成為第一個受邀參與AUKUS框架工作的國家，但與日本的合作將僅限於AUKUS「第二支柱」下開發先進防禦技術的項目。美英澳三國不打算讓日本成為AUKUS正式成員國，也不準備讓日本參與澳洲核潛艇的研製工作。
AUKUS協議「第一支柱」旨在向澳洲提供核潛艇，「第二支柱」的目標則是發展先進的作戰能力，例如人工智能、水下無人機、高超音速武器和電子戰技術等。
報道稱，日本首相岸田文雄將在4月10日訪問美國，與美國總統拜登舉行會談。美方正在與澳洲和英國討論，希望在這次會談期間向日本發出邀請。
但美國官員也補充說，日本的參與和宣布的時間尚未最終確定，因為澳洲不願意在短期內吸納新成員。澳洲政府認為，增加一個國家將使技術共享變得更加複雜，從而延誤發展。
一名美國國務院官員則告訴《日經亞洲》，美國對AUKUS尋找新合作夥伴持開放態度，「我們有很多方法可以做到兩全其美，既能保持創新，又不破壞我們在AUKUS協議下取得的持續加速工作。」不過，這名官員拒絕將日本列為「第二支柱」的潛在合作夥伴。
美國國家安全委員會東亞和大洋洲高級主任拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）上個月曾表示，美國的盟友和夥伴可以為防務技術發展提供幫助，華盛頓有意在近期「邀請一個新國家加入第二支柱」，「我們將考慮一些不同類型的項目，可能會引入其他合作夥伴。」
對於《日經亞洲》的報道，美國白宮沒有回應置評請求，五角大樓拒絕發表評論。
美國戰略與國際問題研究中心日本問題負責人約翰斯通（Christopher Johnstone）稱，日本可以在無人駕駛和水下系統等方面與AUKUS合作，「關鍵是要確定一項具體的措施，讓日本為現有的三邊合作增加價值。」
新美國安全中心的防務項目高級研究員瓦塞爾（Becca Wasser）則認為，美國不應急於邀請新的合作夥伴，「在進一步擴大之前，AUKUS需要在『第二支柱』上取得一些進展。現在增加額外的合作夥伴只會影響這個目標。」
對於美英澳尋求擴大AUKUS軍事合作，中國外交部發言人汪文斌此前指出，美英澳建立所謂「三邊安全夥伴關係」，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。愛好和平的國家對此表達了強烈擔憂和普遍反對。
汪文斌表示，美英澳三國為了一己地緣政治私利，無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上越走越遠。我們希望相關國家珍視亞太地區來之不易的和平穩定局面，在相關問題上謹言慎行，以實際行動維護地區和平、穩定、發展大局。
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