美國財長耶倫抵達廣州　展開6天訪華之旅

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月4日抵達廣州，展開為期6天的訪華行程，據路透社3日報道，她在出發旅途期間回應傳媒提問時，談到美國不排除就中國投資過剩或產能過剩問題採取更多措施。中國財政部副部長廖岷在場迎接，兩人握手問好。



以下是美國《紐約時報》與全國廣播公司記者在場拍得耶倫下機的情形，可見中國財政部副部長廖岷，以及美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）等在場迎接。

耶倫在社交網站X（前稱Twitter）發文表示，她前行會先到廣州，然後再到北京，期間會與官員、美國商界領袖和其他人士接觸，以促進美國的經濟和國家安全利益。

據美方指，耶倫此行將會晤中國國務院總理李強、中國國務院副總理何立峰、廣東省省長王偉中、美國在華企業代表等。

路透社報道，耶倫在出發旅途期間向傳媒表示，拜登（Joe Biden）政府認真看待培養美國電動車、電動車電池、太陽能板和其他關鍵產品的供應鏈。

她指「我們正在努力培養太陽能電池、電池和電動汽車行業。這些實際上都是中國大量投資造成產能過剩的領域。」

當傳媒問到她會否在談判期間提出新貿易壁壘，她表示「我們正在向其中一些行業提供稅收補貼，我不想排除我們保護它們的其他可能方式。」

她又指「我想不止是美國，包括墨西哥、歐洲、日本在內的不少國家都感受到中國在這些產業大量投資帶來的巨大壓力。」