北約官員：俄羅斯煉油廠遭烏克蘭接連攻擊　料15%產能已受損

北約（NATO）官員4月4日表示，烏克蘭近幾個月對俄羅斯煉油廠等能源設施加強攻擊，或已影響俄羅斯15%或以上產能。該官員又稱，北約認為莫斯科仍缺乏足夠彈藥和人力，以發動更具規模進攻。



路透社引述北約官員消息稱， 俄羅斯至少10%的煉油廠產能受損，甚至可能超過15%。根據目前損失程度，估計修復需要相當長時間，並相信被攻擊的設施將繼續增加。

路透社自行推算，俄羅斯已停頓的煉油產能約為14%。國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯能源部長舒利吉諾夫（Nikolai Shulginov）稱，受損的俄羅斯煉油廠將在6月初恢復正常運作。

稱俄方彈藥及人力不足 每月招兵約3萬人

該名北約官員還表示，俄羅斯每月招募約3萬人，以抵消戰事的損失。雖然俄方在彈藥、人力和裝備方面，相對於烏克蘭仍保持顯著優勢，但相信短期內不太可能取得重大突破。

這位官員表示：「如果不進行另一次大規模動員，他們可能無法發動任何重大攻擊行動。」他又稱，莫斯科正面對彈藥短缺問題，估計將繼續推進導彈和無人機攻擊，對烏克蘭防空部署施加壓力。

4日在布魯塞爾舉行的北約外交部長會議上，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）就要求獲得愛國者防空系統。