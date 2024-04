烏克蘭軍官認戰情嚴峻：俄軍不論在哪集中攻勢　前線都有崩潰之虞

《政治報》歐洲版4月3日刊登評論文章,引述一些烏克蘭高級軍官承認戰情嚴峻,而即使美國會對軍援「放行」,倘俄軍將領決定將攻勢集中在某處,都有可能擊潰該處前線。



政治報在談到及事時引述前效力過烏武裝部隊前總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhnyi)的一些烏克蘭高級軍官。

他們稱「軍事形勢一片黯淡」,「無論俄羅斯將領決定在哪集中攻勢,前線崩潰的風險都很高」。

烏軍稱,俄羅斯憑藉數量眾多的制導航空炸彈,很可能可以「突破前線並摧毀部份地區」。

一名最高層軍官稱,「現在沒有什麼可以幫助烏克蘭,因沒有任何值得認真看待的科技以阻止俄羅斯可能向我們投入的大量軍力。我們沒有這些科技,西方也沒有足夠數量的科技」。

烏克蘭局勢:圖為2024年3月21日,救援人員在烏克蘭基輔附近一幢被俄軍導彈摧毀的民房附近工作。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region/Handout via REUTERS)