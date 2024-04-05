中美商貿問題工作組首次開會　中方關切美國對華加徵301關稅

「商務微新聞」微信公眾號4月5日稱，應美方邀請，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於4月2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉戈共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。



部門稱雙方圍繞落實兩國元首三藩市會晤和近期通話達成的重要共識，就各自關心的商貿政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題進行了客觀理性、專業務實的溝通

王受文表示，中美元首三藩市會晤為兩國經貿關係發展指明方向。近期兩國元首通話，指示雙方工作團隊推進商務等領域磋商機制。中美經貿關係應該是兩國關係的穩定力量。中方願與美方共同努力，積極落實兩國元首共識，通過中美商貿工作組加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國企業開展貿易投資合作營造良好的環境。王受文重點就美對華加徵301關稅和相關301調查申請、泛化國家安全、制裁中國企業、修訂貿易救濟調查規則、雙向投資限制、對中國企業不公平待遇等表達關切。

雙方同意，兩國商務部願與雙方企業保持密切溝通，就企業關注問題進行討論；共同支持雙方舉辦的貿易投資促進活動，包括進博會、投洽會、中國—加州經貿合作論壇，以及在清潔能源技術、婦女健康等領域的合作活動；加強就產業界關注的具體標準問題進行討論；探討加強貿易便利化合作；發揮出口管制訊息交流機制作用，加強出口管制領域的溝通交流。應中方邀請，美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）將於2024年下半年率團訪華，與中方共同主持中美商貿工作組第二次副部長級會議。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文2024年2月6日同美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）視像通話。（中國商務部）

在美期間，王受文還與美白宮國家經濟委員會、財政部、國土安全部、商務部對口官員會見會談，並與美工商界代表和智庫學者進行了廣泛的交流。

美國商務部同日較早時發聲明稱，美國官員4月4日在與中國官員的會晤中提出影響美國公司的商業和市場准入問題，討論的話題包括跨境數據流和監管透明度。

美國商務部在聲明中稱，拉戈「也對中國一系列工業部門產能過剩日益嚴重影響美國工人和企業表示強烈擔憂」。

中國商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）推進執行兩國元首舊金山會晤共識，兩人2023年11月16日在三藩市舉行兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談，同意兩國2024年第一季舉行商貿工作組對話首次會議。