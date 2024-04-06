紐約地震市民波瀾不驚　「以為是打風」

美國新澤西州（New Jersey）4月5日早上發生黎克特制4.8級地震，包括紐約和費城（Philadelphia）在內地區均有震感。紐約市居民對這次罕見的地震事件有着各種不同的感受。一些人對此感到擔憂，但許多人對此並不在意，甚至未注意到地震的發生。



根據美國地質勘探局（United States Geological Survey，USGS），地震發生在東部時間上午10時23分左右。這次地震以新澤西州亨特登縣（Hunterdon）為震央，震級為4.8級，包括紐約州、新澤西州和康涅狄格州（Connecticut）在內地區都有震感。馬薩諸塞州（Massachusetts）和馬里蘭州（Maryland）居民也報告感到震動。

紐約居民格洛弗（Emily Glover）表示，在床上坐着時突然感覺到建築物在搖晃，一開始她以為只是強風，因為她從未想過紐約會發生地震。

圖為2024年4月5日，紐約發生地震後，民眾手機收到警報。（Reuters）

居民達戈斯塔（Sebastian D'Agosta）也以為這是大風引起的震動，他說：「我真的以為是（打）風，老實說。我知道這聽起來很愚蠢……但這是我第一次經歷這樣的事情……只是感覺建築在搖晃，沒有太大的擔憂，速度很快。」

這次地震對紐約市的居民來說是一次罕見的經歷，但大多數人保持了冷靜，並盡可能繼續他們的日常生活。某些居民表示對地震感到「有趣」，很高興每個人都很安全，也有一些人對地震感到害怕。