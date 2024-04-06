中國敦促以色列立即執行安理會決議　停止軍事進攻加沙

中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵4月5日表示，中方敦促以色列立即執行聯合國安理會決議，停止對加沙的軍事進攻。



新華社報道，戴兵5日在安理會以巴問題會議上發言，稱加沙衝突爆發已有六個月，3萬3000多名無辜平民在戰火中喪生，上百萬民眾在前所未有的人道災難中絕望掙扎。安理會3月25日通過要求加沙立即停火的決議，但十多天來戰事還在持續。加沙的悲劇考驗人類的良知及安理會的信譽。

戴兵強調，當務之急是全面落實有關決議。中方敦促以色列立即執行決議要求，停止對加沙的軍事進攻及加沙民眾的集體懲罰。

他表示，中方亦呼籲對當事方有重要影響的大國，為推動決議落實發揮積極作用。中方支持安理會為落實該決議採取進一步必要行動。

戴兵指出，緩解加沙人道災難刻不容緩。以色列必須全面執行國際法院發布的臨時措施命令，立即解除對加沙的封鎖和對人道准入的設障，全面開放拉法和所有陸路過境點，保障人道物資快速、充足、安全准入。

戴兵表明，中方對近日以色列襲擊人道運輸車隊的行為予以強烈譴責，要求以色列必須停止對人道機構和人員的攻擊。以色列必須遵守國際法和國際人道法，為人道機構開展援助提供配合和安全保障。

他最後提到，本次以巴衝突教訓慘烈，再次警醒只有全面落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦獨立建國，糾正巴勒斯坦人民長期遭受的歷史不公，才能徹底走出巴以衝突的惡性循環。