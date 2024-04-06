加沙談判再開　拜登促埃及卡塔爾向哈馬斯施壓　遵守停火協議

新一輪加沙地帶停火談判周末在埃及開羅召開，美國總統拜登（Joe Biden）星期五（4月5日）敦促埃及和卡塔爾領導人向哈馬斯武裝分子施壓，要哈馬斯同意加沙地帶停火與人質協議。



路透社報道，一名美國官員說，中央情報局局長伯恩斯（William Burns）將率領美國代表團參加開羅談判。拜登政府一名高級官員說，拜登5日就人質談判的狀況，致函埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi ）和卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani），敦促他們「確保哈馬斯同意並遵守協議」。

拜登一高級官員說：「一個基本的事實是，如果哈馬斯同意釋放弱勢人質，包括病人、傷員、老人和年輕婦女，加沙今天就會實現停火。」

他說：「哈馬斯有責任釋放人質，並通過長期停火讓加沙地帶平民獲得援助物資。」

這名官員透露，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於下周一（8日）在白宮會見人質家屬。

拜登4日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通過電話，兩人討論了持續進行的人質談判，以及在開羅舉行的本輪磋商。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby ）說，拜登告訴內塔尼亞胡，他必須授權以方談判代表，以便儘快達成停火協議。

由於擔心加沙地帶的巴勒斯坦人發生饑荒，美國及盟國認為停火對於允許更多人道援助進入加沙地帶至關重要。

柯比說，美國無計劃對七名慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）人員在加沙遇害事件進行獨立調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

