厄瓜多爾強闖墨西哥使館拉人　墨西哥宣布中止外交關係

當地時間4月5日晚，墨西哥外交部因厄瓜多爾警方強行進入墨西哥駐厄使館並拘留在館內尋求庇護的厄瓜多爾前副總統格拉斯（Jorge David Glas Espinel），公然侵犯國際法和墨西哥主權，墨西哥中止與厄瓜多爾的外交關係。



墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）指厄國此舉是「專制行為」，是公然侵犯國際法與墨西哥主權。他5日已指示外交部門中止墨西哥與厄瓜多爾的外交關係。

以下厄瓜多爾警方強闖墨西哥駐厄使館並拘捕在館內尋求庇護格拉斯的情形：

厄瓜多爾總統辦公室較早時發聲明，證實格拉斯落網的消息。厄警方是強行進入墨西哥大使館的。

厄瓜多爾總統辦公室的聲明指出：「厄瓜多爾是個主權國家，不會容許罪犯逍遙法外。」

圖為2017年1月厄瓜多爾前副總統格拉斯（Jorge David Glas Espinel）在其Instagram賬號發布自己出席活動的照片。

厄瓜多爾曾向墨西哥要求進入墨西哥駐厄瓜多爾首都基多大使館以逮捕厄瓜多爾前副總統格拉斯。厄外交部3月1日在後在社交平台X證實此事。

因貪腐罪名兩次被定罪的格拉斯2023年12月向墨西哥申請政治庇護，稱自己受到總檢察長辦公室的迫害。格拉斯幾乎可說是厄國頭號通緝犯。

厄瓜多爾外交部在發文稱：「我們確認，外交部已通過外交渠道請求墨西哥大使館的許可，以便讓執法部門執行國家法院的命令，逮捕在墨西哥大使館內的格拉斯。」