大毒梟逃獄引爆全國騷亂　厄瓜多爾緣何從「南美淨土」變天？

南美洲國家厄瓜多爾（Ecuador）近日局勢緊張，當地最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）一間電視台1月9日在直播途中遭多名蒙面持械人士闖入，搶手挾持電視台工作人員並將他們控制在演播室，其間傳出幾次槍響。警方其後派出特種部隊到場包圍電視台，最終拘捕所有參與闖入的人士，同時起獲一批槍械及炸藥，並形容事件為恐怖活動。



一時間，這個昔日被稱作「南美淨土」的國度，成為國際新聞的焦點所在。究竟當地發生了什麼事？



面對近日不斷升級的暴力事件，上任僅兩個月的總統諾沃亞（Daniel Noboa）8日簽署行政令，宣布全國進入60天緊急狀態並實施宵禁；事發後，諾沃亞再簽署行政命令，宣佈進入「國內武裝衝突」狀態，將包括當地大毒梟馬西亞斯（Jose Adolfo Macias）領導的Los Choneros在內的22個幫派和犯罪集團列為恐怖組織和非國家交戰方，下令軍方展開行動，以遏制散佈在全國範圍內的有組織犯罪集團。諾沃亞強調不會與恐怖分子談判，將不惜一切代價讓國家恢復和平。

除了電視台挾持人質事件外，當地近日的騷亂事件不絕。據當地媒體報道，8日在監獄騷亂中被拘禁的多名獄警被犯罪分子殺害。在瓜亞基爾，地鐵站和大學內也發生了武力衝突並引發民眾恐慌。隨後，瓜亞基爾所有購物中心和醫院都宣布進入最高戒備狀態，多個市場和園區被緊急疏散，多條交通系統和市內幹線已經停運。

搶手挾持電視台工作人員並將他們控制在演播室引起國際社會關注。(Reuters)

9日下午，總統府附近發生槍擊事件，國會下達緊急疏散令。同日，基多市一輛載有液化石油氣的車輛在加油站被縱火焚燒。在旅遊城市昆卡（Cuenca），有軍用卡車遭不明身份的襲擊者發射了一枚爆炸物；而在埃斯梅拉達斯省（Esmeraldas），警方亦報告了3宗爆炸襲擊事件。

厄瓜多爾警方還確認，首都基多、中部城市洛斯裏奧斯和西南部沿海城市馬查拉的7名警察在執勤中遭不明身份人員綁架。目前，當地警方已展開對被綁架者搜救工作。

大毒梟逃獄引爆監獄騷亂

自去年11月上台後，諾沃亞承諾打擊近年來與販毒有關的街頭及監獄暴力以及犯罪率飆升問題，惟情況未見改善，馬西亞斯更於日前逃獄，引發近日連串騷亂。

現年44歲的馬西亞斯，是厄瓜多爾最令人聞風喪膽的幫派——Los Choneros的頭目，該幫派與墨西哥的錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）和哥倫比亞的「奧利佛．辛尼斯特拉陣線」（Oliver Sinisterra Front）合作，向墨西哥和美國販運毒品。2011年，馬西亞斯因有組織犯罪、販毒及謀殺罪被判監34年。他曾於2013年越獄，3個月後再次被捕。

2011年，馬西亞斯因有組織犯罪、販毒及謀殺罪被判監34年。(Reuters)

去年8月大選期間遇刺身亡的總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio），去世前一週曾稱自己收到來自馬西亞斯的死亡威脅，警告他不要繼續開展反對幫派暴力爭奪領導權的運動。

從本月8日開始，至少有6座監獄發生了暴力事件，150多名警衛和其他工作人員被囚犯扣作人質。另外，安第斯山脈中部的裡奧班巴市亦發生了另一宗越獄事件，39名囚犯越獄，其中包括洛斯洛沃斯黑幫頭目之一的科隆（Fabricio Colon Pico），當地市長表示，已抓獲其中20名越獄人士，惟科隆仍在逃。

目前，馬西亞斯的搜尋工作仍在繼續，當局日前表示，已經部署了3,000多名員警和武裝部隊成員尋找他，但他們尚未確定馬西亞斯越獄的確切時間和日期。

犯罪集團不時利用厄國控制不力的弱點擴大在監獄內的勢力。(Reuters)

在厄瓜多爾的監獄，犯罪集團不時利用國家控制不力的弱點擴大勢力。近年，當地監獄暴力事件日益頻繁，導致至少數百人死亡，當局將這些事件歸咎於幫派爭奪監獄控制權。

10年變天由「南美淨土」淪謀殺大國？

這個人口1,800萬的南美國家，雖然位處於兩大毒品生產國哥倫比亞和秘魯之間，但多年來相對平靜，不曾受毒品相關的暴力、貪污等問題困擾。不過，過去10年間在柯利亞（Rafael Correa）領導的左翼政府執政期間，販毒等犯罪活動開始在厄瓜多爾猖獗起來，使得這個倖免於毒禍影響的「南美淨土」之譽不復再。

厄瓜多爾已不再是「南美淨土」，圖為首都基多。(Reuters)

隨着境外販毒黑幫與該國犯罪組織勾結起來，通過勒索企業、招攬新人、滲透政府等手段，其勢力像上世紀80、1990年代的哥倫比亞般迅速崛起，並使該國治安急轉直下，謀殺率更躋身拉丁美洲國家前列。去年，厄瓜多爾的人均謀殺率為每10萬人46.5宗，自2018年以來增長了8倍，是該地區謀殺率最高的國家之一。

去年，除了比利亞維森西奧遇刺，當地有多名市長或市長候選人也遭槍擊受傷甚至死亡，連國防部長拉臘（Luis Lara）也坦言該國正面對近代史上最嚴重的安全危機。

民意調查機構Perfiles de Opinión去年8月的調查顯示，約95%的受訪者認為厄瓜多爾「踏上歧途」，60%受訪者表示「不信任國家」；美國調查機構蓋洛普（Gallup）則指，約三分二的厄瓜多爾人認為在該國晚間獨行「不安全」。厄瓜多爾政治分析專家Pedro Donoso表示，犯罪集團襲擊政客是想顯示他們才是「話事人」。

自去年11月上台後，諾沃亞承諾打擊近年來與販毒有關的街頭及監獄暴力以及犯罪率飆升問題，惟情況未見改善。(Reuters)

有分析認為，厄瓜多爾的港口便於毒販向歐美出貨，加上該國的邊防不嚴，又以美元為交易貨幣，生產成本低，貪污普遍又便於洗錢，故吸引不少外國犯罪集團在當地活動。尤其是新冠疫情下，該國的安全形勢不斷惡化，經濟也受到了嚴重打擊。

雖然，諾沃亞上台時強調會推行「鳳凰計畫」，包括一個新的情報單位、新的安全部隊戰術武器，還有新設高度戒備監獄，以及加強港口和機場的安全。該計畫將耗資約8億美元，當中包括美國將為軍隊提供的2億美元新武器。然而，外界似乎不太看好其計劃。因該國的犯罪問題令其前任們束手無策，如過去該國也曾宣布進入緊急狀態，惟收效甚微。而在黑幫控制監獄、綁架員警和爆炸事件頻發的情況下，他將無可避免面臨一場艱苦鬥爭。