美國大選｜拜登首季籌得1.87億美元　吸金能力遠超特朗普

美國總統拜登（Joe Biden）的連任競選團隊說，拜登今年首季度共籌得逾1億8700萬美元的競選資金，幾乎是上一季度的翻倍。



路透社報道，拜登和前總統特朗普（Donald Trump）於3月中旬提前鎖定各自政黨的總統候選人提名。單是3月份，拜登團隊便籌得超過9000萬美元，高於2月的5300多萬美元。

據拜登團隊發布的聲明，該團隊迄今籌得1億9200萬美元，遠高於特朗普團隊上個月透露，共籌得的9310萬美元。

美國共和黨總統候選人特朗普的競選團隊日前也說，特朗普在今年總統選舉的吸金能力不如尋求連任的拜登。

分析指出，這主要是因為拜登現任總統的身份和民主黨前任總統的支持。拜登3月28日在紐約與前總統奧巴馬（Barack Obama）和克林頓（Bill Clinton）一同舉行了一場眾星雲集的籌款活動。他的競選團隊說，那次的籌款活動籌得2500多萬美元。

拜登團隊透露，今年首季度，96%為200美元以下的捐款，110多萬名捐贈者做出了190多萬筆捐款。

實際上，自2004年以來的每屆選舉，民主黨候選人籌集到的資金都比共和黨對手來得多。然而，競選資金多並不意味着民主黨肯定勝選。2016年，特朗普就擊敗了吸金能力比他強的民主黨候選人希拉里（Hilary Clinton）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

