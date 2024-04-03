美國大選｜民調：特朗普在七個搖擺州份中　六個領先拜登

《華爾街日報》4月2日報道，該報經民調發現，前總統特朗普（Donald Trump）在七個搖擺州份中，有六個州份領先於現任總統拜登（Joe Biden）。分析顯示，對選舉結果影響最大的那一部分選民對拜登不滿。二人分別在同日獲得有四州份的黨內初選提名，鎖定總統候選人提名，這意味着他們將在11月的大選中競爭美國總統之位。



有分析指七個搖擺州份中的威斯康星州（Wisconsin）是11月的關鍵戰場州份，該州的票數可預測有多少共和黨人仍不願支持特朗普，以及有多少民主黨人對拜登感到失望。目前民調顯示，拜登在該州以3%的優勢領先於特朗普。

拜登曾在2020年的美國大選中贏得三個搖擺州份的選票，在另外兩個州份以微弱優勢獲勝，因此擊敗特朗普成為總統。

美國總統拜登20204年3月28日在紐約曼哈頓舉行籌款活動，前總統克林頓和奧巴馬都來為他站台。（Reuters）

所謂「搖擺州份」（Swing state）也稱戰場州份（Battleground state），指美國總統選舉中，民主黨與共和黨需要爭取選票的州份，因為這些州份沒有特定候選人或政黨能以壓倒性的支持度取得全部選票。

而美國大選幾乎所有州份都採用「勝者通吃」亦稱多數投票制（Plurality voting system）的方式決定，即贏得最多選票的候選人可以取得該州份的全部選票。