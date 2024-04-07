布林肯：中國援俄規模令人擔憂　耶倫：中企支持俄軍工業將有後果

美國警告歐洲盟友，中國正在深化對俄羅斯軍工業的支持，中方提供的援助不僅有助於俄羅斯對烏克蘭的戰事，也對其他國家構成威脅。



英媒引述三名知情者的話說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在本周與歐盟和北約外長舉行的會議上警告，北京正以「令人擔憂的規模」向莫斯科提供援助，這包括工具、建議和技術專長 。

布林肯提到，中方提供的援助主要集中在俄羅斯光學設備和推進劑的生產，也包括在太空領域。他說，這些援助「不僅有助於俄羅斯在烏克蘭的侵略性行動，也威脅其他國家」。

布林肯要求歐洲盟友與中方舉行雙邊會談時，直接向中方表明他們的關注點，公開談論中俄的深化合作，同時對支持俄羅斯工業的實體和公司採取適當行動。

知情者透露，布林肯在星期三（4月3日）和星期四（4日）與北約外長召開的每一次會議中，都提及對中國援俄的關切。知情者說，布林肯的警告很明確，在場者都能感受到美方的這個轉變，美方如此明說中國對俄羅斯軍工業的支持，這堪稱是「新發展」。

耶倫：助俄中國企業面臨「嚴重後果」

正在訪問中國的美國財政部長耶倫（Janet Yellen）星期六（6日）警告，中國企業若被發現支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，將須承擔後果。

耶倫訪華：美國財政部長耶倫4月6日在廣州廣東珠島賓館與中國副總理何立峰會面。（Reuters）

根據美國財政部發佈的聲明，耶倫強調，包括中國企業在內的公司不可為俄羅斯攻打烏克蘭提供實質支持，這包括支持俄羅斯軍工業，否則將面對嚴重後果。

耶倫說：「我們明確告訴中方，中國的物資供應讓俄羅斯從中受惠。」

儘管受到西方多輪制裁，俄羅斯仍能維持經濟運行和提升軍工業產能，主要原因在於俄中貿易擴大、俄羅斯透過第三地進口所謂的軍民兩用貨品來生產武器，以及朝鮮和伊朗直接對俄供應軍用物資。俄羅斯已顯著提升武器產能，特別是炮彈、飛彈、自殺式攻擊型無人機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

