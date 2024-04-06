耶倫晤何立峰　中美同意共商中美及全球經濟平衡增長

中國副總理何立峰與到訪的美國財政部長耶倫（Janet Yellen）兩天內進行多輪會談，雙方同意討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定，以及可持續金融等議題。



中美經貿雙方牽頭人、國務院副總理何立峰和美財政部部長耶倫4月5日至6日在廣州舉行多輪會談，雙方圍繞落實中美元首重要共識，就兩國及全球宏觀經濟形勢、中美經濟關系及全球性挑戰進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流，一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。

新華社稱，中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。

耶倫訪華：2024年4月6日，美國財政部長耶倫在中國廣東省廣州市廣東珠島賓館會見中國副總理何立峰並合照。（Reuters）

另據路透社報道，耶倫4月6日結束與何立峰的會談後在聲明中說，她與何立峰同意就中美及全球經濟平衡增長進行討論，以部份回應美方對中國製造產能過剩的關切。

美國財政部其後發布耶倫的聲明，她表示美中同意建立論壇，討論本地及全球經濟均衡增長。她亦指，雙方合作打擊洗黑錢，堵塞兩國財政系統容許非法活動的漏洞。

耶倫並提到，北京方面了解華府憂慮中方的工業政策，對方同樣對當地的房地產市場和財政穩定的步驟有更多信心。

她在廣州的行程結束後，將繼續前往北京。她抵達北京後，將與中國總理李強、財政部長藍佛安和中國人民銀行行長潘功勝等會面。