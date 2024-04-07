耶倫：美中關係只有直接公開溝通才能取得進展

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）說，美國和中國只有彼此直接公開地溝通，兩國關係才能取得進展。



綜合路透社和法新社報道，耶倫星期天（4月7日）在北京與中國總理李強會面。耶倫在雙邊會談開始前的開場白中說，作為世界上最大的兩個經濟體，兩國都有責任「負責任地管理我們複雜的關係」，並在應對全球挑戰方面發揮領導作用。

耶倫說，雖然兩國還有更多工作要做，「但我相信，在過去一年裏，我們已經把雙邊關係置於更加穩定的基礎上」。

她強調，這並不意味着忽視兩國的分歧或避免更艱難的對話。「這意味着我們明白，只有彼此直接和公開地溝通，我們才能取得進展。」

耶倫訪華：美國財政部長耶倫2024年4月7日在北京人民大會與中國總理李強會面。（Tatan Syuflana/Pool via REUTERS ）

耶倫星期四（4月4日）抵達廣州開啟六天訪華行程。她此行的首要任務是促使中國控制電動車、光伏和新能源產業的過剩產能。美國認為，中國政府對這些行業的持續補貼導致產能過剩，並廉價輸出海外，對美國和其他國家的相應產業造成威脅。

耶倫星期六（4月6日）在廣州與中國副總理何立峰舉行歷時四小時的會談。雙方同意對中美及全球「經濟平衡增長」展開正式討論，以部分回應美方對中國製造產能過剩的關切。

本文獲《聯合早報》授權轉載

