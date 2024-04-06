將轉訪北京　耶倫為何三會何立峰？

不到一年二度訪華的美國財長耶倫，星期五（4月5日）在廣州與中國副總理何立峰開展為期兩天的會談，這是兩人自去年7月以來的第三次面對面會談。耶倫表示，美中健康的經濟關係必須為兩國企業和員工提供公平的競爭環境；何立峰則表示，希望中美為兩國企業創造良好的投資環境，並稱「雨過會見彩虹」。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：王緯溫



受訪學者評估，耶倫本週再訪華總體意義積極，表明即便美國對華科技戰持續升級，兩國仍維持不脫鈎不斷鏈的基調，雙方展現出很強的政策韌性，希望在涉及經貿關係的其他領域「形成更合理的互動關係」。

耶倫星期四（4日）抵達首站廣州開展六天行程，是今年首位訪華的拜登政府要員。她星期五在廣州珠島賓館與中國副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會談，之後共進晚餐並乘船游珠江。

兩人2023年7月8日曾在北京見面五小時，之後11月9日於三藩市開展為期兩天的會談。

中國副總理何立峰2024年4月5日與訪問廣州的耶倫舉行會談（Reuters）

何立峰星期五在會見開始時指出，在珠島賓館舉行會談是北京對耶倫表達的敬意和歡迎，並稱「極其重要的外賓」才能到那裏。他並透露，星期五上午從北京飛廣州遇上雷暴天氣，飛機盤旋兩小時是「巨大的挑戰」，但後來非常平穩降落，「所以雨過天晴，雨過會見彩虹」。

耶倫與何立峰分別以「取得進展」、「起到良好效果」肯定耶倫去年7月訪華後成立的兩個經濟領域工作組。中美去年9月分別成立經濟、金融工作組，旨在持續就兩國經濟和金融政策問題進行實質性接觸與溝通。

耶倫指出，兩個工作組的對話，就如同她本人與何立峰的對話一樣，「坦率且具實質性」。她也說，雙方就產能過剩、涉及國家安全的經濟行動等議題保持密切溝通至關重要。

何立峰則表示，此次會談的主要任務，是進一步深入討論中美以及全球經濟金融領域的重要問題，並就兩國經濟關係中一些重點關切做出妥善回應。

耶倫訪華：2024年4月6日，美國財政部長耶倫在中國廣東省廣州市廣東珠島賓館會見中國副總理何立峰並合照。（Reuters）

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時分析，何立峰的表態是中國「戰略決心和戰略柔性之間很好的結合」，不僅展現中國努力改善及穩定與美國的關係，也表達北京目前以「政策樂觀主義」處理對美關係。

朱鋒指出，美國升級對華科技戰引發北京強烈不滿之際，耶倫與何立峰廣州再會，預計將進行更深層次的談判磋商，進一步推動中美經貿關係恢復常態，同時加碼穩定深化兩國整體合作的框架領域。

耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

耶倫星期五中午在中國美國商會活動上演講時，重申美國總統拜登和她本人堅定拒絕美中經濟脫鈎，強調兩國出現分歧時溝通尤其重要，並稱此次訪華旨在管控雙邊經濟關係，確保其在面對衝擊和分歧時保持韌性。

耶倫也釋放美中合作訊息，指兩國已舉行技術性交流，模擬聯合應對其中一方大型銀行倒閉的事件。

耶倫訪華：圖為美國財政部長耶倫2024年4月5日抵達中國廣州市白雲國際會議中心，參加商界領袖圓桌會議。（Reuters）

但耶倫也透露，與中國經濟領導層會談時，她將就中國對在華美國企業的不公平待遇表達關切。耶倫星期五上午會見廣東省長王偉中時，就呼籲中國為美國工人和企業提供公平的競爭環境。

耶倫在演講中也說，產能過剩對中國而言並非新問題，但問題已出現激化，並稱很多國家與美國一樣關切中國產能過剩。她強調，這些關切並非反華政策，因為北京的工業補貼可能對全球經濟韌性構成風險。

朱鋒指出，美國目前明顯希望利用更多國際輿論，在產能問題上加碼施壓中國。他研判，中美在經貿議題上繼續深入對話、推進合作，但也在談判桌上繼續高度競爭鬥爭，進行「無休止的討價還價」。

耶倫星期六（6日）上午將與何立峰繼續會談，並共進工作午餐，之後續程北京。