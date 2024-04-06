將轉訪北京 耶倫為何三會何立峰？
不到一年二度訪華的美國財長耶倫，星期五（4月5日）在廣州與中國副總理何立峰開展為期兩天的會談，這是兩人自去年7月以來的第三次面對面會談。耶倫表示，美中健康的經濟關係必須為兩國企業和員工提供公平的競爭環境；何立峰則表示，希望中美為兩國企業創造良好的投資環境，並稱「雨過會見彩虹」。
本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：王緯溫
受訪學者評估，耶倫本週再訪華總體意義積極，表明即便美國對華科技戰持續升級，兩國仍維持不脫鈎不斷鏈的基調，雙方展現出很強的政策韌性，希望在涉及經貿關係的其他領域「形成更合理的互動關係」。
耶倫星期四（4日）抵達首站廣州開展六天行程，是今年首位訪華的拜登政府要員。她星期五在廣州珠島賓館與中國副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會談，之後共進晚餐並乘船游珠江。
兩人2023年7月8日曾在北京見面五小時，之後11月9日於三藩市開展為期兩天的會談。
何立峰星期五在會見開始時指出，在珠島賓館舉行會談是北京對耶倫表達的敬意和歡迎，並稱「極其重要的外賓」才能到那裏。他並透露，星期五上午從北京飛廣州遇上雷暴天氣，飛機盤旋兩小時是「巨大的挑戰」，但後來非常平穩降落，「所以雨過天晴，雨過會見彩虹」。
耶倫與何立峰分別以「取得進展」、「起到良好效果」肯定耶倫去年7月訪華後成立的兩個經濟領域工作組。中美去年9月分別成立經濟、金融工作組，旨在持續就兩國經濟和金融政策問題進行實質性接觸與溝通。
耶倫指出，兩個工作組的對話，就如同她本人與何立峰的對話一樣，「坦率且具實質性」。她也說，雙方就產能過剩、涉及國家安全的經濟行動等議題保持密切溝通至關重要。
何立峰則表示，此次會談的主要任務，是進一步深入討論中美以及全球經濟金融領域的重要問題，並就兩國經濟關係中一些重點關切做出妥善回應。
南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時分析，何立峰的表態是中國「戰略決心和戰略柔性之間很好的結合」，不僅展現中國努力改善及穩定與美國的關係，也表達北京目前以「政策樂觀主義」處理對美關係。
朱鋒指出，美國升級對華科技戰引發北京強烈不滿之際，耶倫與何立峰廣州再會，預計將進行更深層次的談判磋商，進一步推動中美經貿關係恢復常態，同時加碼穩定深化兩國整體合作的框架領域。
耶倫星期五中午在中國美國商會活動上演講時，重申美國總統拜登和她本人堅定拒絕美中經濟脫鈎，強調兩國出現分歧時溝通尤其重要，並稱此次訪華旨在管控雙邊經濟關係，確保其在面對衝擊和分歧時保持韌性。
耶倫也釋放美中合作訊息，指兩國已舉行技術性交流，模擬聯合應對其中一方大型銀行倒閉的事件。
但耶倫也透露，與中國經濟領導層會談時，她將就中國對在華美國企業的不公平待遇表達關切。耶倫星期五上午會見廣東省長王偉中時，就呼籲中國為美國工人和企業提供公平的競爭環境。
耶倫在演講中也說，產能過剩對中國而言並非新問題，但問題已出現激化，並稱很多國家與美國一樣關切中國產能過剩。她強調，這些關切並非反華政策，因為北京的工業補貼可能對全球經濟韌性構成風險。
朱鋒指出，美國目前明顯希望利用更多國際輿論，在產能問題上加碼施壓中國。他研判，中美在經貿議題上繼續深入對話、推進合作，但也在談判桌上繼續高度競爭鬥爭，進行「無休止的討價還價」。
耶倫星期六（6日）上午將與何立峰繼續會談，並共進工作午餐，之後續程北京。