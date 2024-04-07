耶倫訪華｜李強：中國望中美做夥伴而不是對手　實現三藩市願景

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月7日在北京與國務院總理李強會面。他與她會面時強調，中國希望中美做夥伴而不是對手，也希望美國同中國更多相向而行，繼續落實好中美兩國元首重要共識，讓「三藩市願景」成為「實景」。



新華社報道，李強形容當前中美關係出現企穩態勢，並強調中美作為世界前兩大經濟體，經濟利益深度交融，加強經貿合作對雙方各自發展和全球經濟增長都具有重要意義。雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效，為兩國企業和人民創造更多實惠，也為世界經濟發展和民生改善作出貢獻。

李強也說，希望美國與中國一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題。中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。中國願同美國在應對氣候變化等問題上加強政策協調，共同應對全球性挑戰。

耶倫訪華：美國財政部長特耶倫2024年4月7日在中國北京人民大會堂會見中國總理李強（Tatan Syuflana/Pool via REUTERS）

耶倫在表示，美中兩國需要有能力進行艱辛的討論，穩定兩國關係。

路透社報道，耶倫與李強舉行雙邊會談，她表示美中兩國有義務去負責任地管理複雜的關係，認為雙方在過去一年嘗試穩定兩國關係。不過耶倫指出，此舉不等於無視大家的分歧或是避開艱辛的對話，而是假如大家可以直接及開誠布公，才會有進步。

李強則稱，耶倫在廣州與副總理何立峰的會面獲具建設性的進展。