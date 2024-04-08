美國對華出口晶片製造設備自歷史高位驟跌約56%

俄羅斯衛星通訊社基於美國統計部門數據計算得出，在中美「晶片戰」背景下，截至冬末，美國對華晶片製造設備出口額減少約56%，至多年來最低水平，而在此之前的幾個月里，出口額一直保持在接近歷史最高紀錄的水平。



美國於2006年底開始向中國出售用於製造晶片和相關零部件的設備，此後出口逐漸增長，2021年7月達到創紀錄的7.77億美元。之後，開始下降，2022年11月首次暴跌至2.46億美元。這是在美國實施第一階段對華晶片和晶片設備出口限制的背景下發生的。

之後，北京再次開始增加設備採購，2023年10月達到2021年4月以來的最高水平。然而在2024年2月再次暴跌，美國對華出口一個月減少約56%，至2.26億美元。

至於晶片本身，自本世紀初以來對華銷量也呈增長態勢。在經歷了2005年初至2012年初的一些起伏之後，對華出口額再次攀升，於2021年3月達到創紀錄的12億美元。然而在2022年中期又跌至7-9億美元左右，並於2023年4月跌至3.08億美元。之後，再次增長——去年12月達到5.39億美元。然後下降，到2024年2月降至4.84億美元。

2022年10月，美國宣佈出台一系列措施，限制向中國企業出口用於生產先進晶片的設備和零部件。 一年後，即2023年10月，發佈一系列新的限制措施。美東時間3月29日，美國商務部發佈公告，對美國2023年10月發佈的半導體出口管制規則進行修訂。中國商務部新聞發言人對此表示，美方泛化國家安全概念，肆意修改規則，給全球半導體產業造成了巨大的不確定性，損害中外企業正當合法權益，中方對此堅決反對。