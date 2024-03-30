中芯國際去年淨利潤暴跌六成　遭美制裁4年首見下滑

中美兩國科技競爭白熱化，中國最大晶片製造商中芯國際淨利潤去年暴跌六成，是美國2020年對中芯國際祭出制裁以來，公司淨利潤首次下滑。



內媒「觀察者網」報道，中芯國際28日公布2023年年報顯示，公司去年營業收入為452.5億元（人民幣，下同），同比下降8.61%，淨利潤為48.23億元，同比下降60.25%。

年報顯示，根據全球各純晶圓代工企業最新公布的2023年銷售額情況排名，中芯國際位居全球第四位，在中國企業中排名第一。

2023年9月3日，中芯國際製造的麒麟9000S芯片，取自華為技術有限公司的Mate 60 Pro智能手機。華為與中國最大芯片製造商中芯國際為其最新款智能手機製造了一款先進的7納米處理器。（VCG）

但在營收表現方面，年報顯示，中芯國際去年主營業務收入為445.93億元，其中集成電路晶圓製造代工為408.75億元，同比下降9.8%，毛利率減少17.8%至20.1%；其他主營業務收入為37.18億元，同比增3.5%，毛利率減少4.6%至44.6%。

中芯國際在年報中說，去年受全球經濟疲軟、市場需求不振等影響，半導體行業周期下行。去年下半年雖然終端市場需求復蘇，但整體供應鏈庫存處於高位，庫存消化仍為2023年半導體行業主旋律。

受此影響，中芯國際2023年晶圓生產量607.4萬片，同比下降19.1%；其2023年晶圓銷售量為586.67萬片，同比下降17.4%。並且由於生產備貨等因素，其庫存量為72.4萬片，同比增長40.1%。另外，中芯國際2023年產能增長，晶圓月產能為80.6萬片約當8英寸晶圓。而2022年年報中，中芯國際晶圓月產能為71.4萬片約當8英寸晶圓。

中芯國際等中國大型企業及其子公司近年陸續被美國列入黑名單。（視覺中國）

在產量下滑，產能卻上升的背景下，中芯國際產能利用率由2022年的92%下降至2023年的75%。並且由於中芯國際處於高投入期，折舊及攤銷較2022年增加34.72億元，金額由153.88億元增至188.6億元。

這也是中芯國際雖然2023年歸母淨利潤下滑超6成，但息稅折舊及攤銷前利潤為271.8億元，只同比下降12.3%的主要原因之一。