中芯國際去年淨利潤暴跌六成 遭美制裁4年首見下滑
中美兩國科技競爭白熱化，中國最大晶片製造商中芯國際淨利潤去年暴跌六成，是美國2020年對中芯國際祭出制裁以來，公司淨利潤首次下滑。
內媒「觀察者網」報道，中芯國際28日公布2023年年報顯示，公司去年營業收入為452.5億元（人民幣，下同），同比下降8.61%，淨利潤為48.23億元，同比下降60.25%。
年報顯示，根據全球各純晶圓代工企業最新公布的2023年銷售額情況排名，中芯國際位居全球第四位，在中國企業中排名第一。
但在營收表現方面，年報顯示，中芯國際去年主營業務收入為445.93億元，其中集成電路晶圓製造代工為408.75億元，同比下降9.8%，毛利率減少17.8%至20.1%；其他主營業務收入為37.18億元，同比增3.5%，毛利率減少4.6%至44.6%。
中芯國際在年報中說，去年受全球經濟疲軟、市場需求不振等影響，半導體行業周期下行。去年下半年雖然終端市場需求復蘇，但整體供應鏈庫存處於高位，庫存消化仍為2023年半導體行業主旋律。
受此影響，中芯國際2023年晶圓生產量607.4萬片，同比下降19.1%；其2023年晶圓銷售量為586.67萬片，同比下降17.4%。並且由於生產備貨等因素，其庫存量為72.4萬片，同比增長40.1%。另外，中芯國際2023年產能增長，晶圓月產能為80.6萬片約當8英寸晶圓。而2022年年報中，中芯國際晶圓月產能為71.4萬片約當8英寸晶圓。
在產量下滑，產能卻上升的背景下，中芯國際產能利用率由2022年的92%下降至2023年的75%。並且由於中芯國際處於高投入期，折舊及攤銷較2022年增加34.72億元，金額由153.88億元增至188.6億元。
這也是中芯國際雖然2023年歸母淨利潤下滑超6成，但息稅折舊及攤銷前利潤為271.8億元，只同比下降12.3%的主要原因之一。