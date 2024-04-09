日全食登場　錯過至少等20年　北美洲千萬人翹首觀奇景

北美部份地區於當地4月8日上演日全食，持續長達4分28秒，不少人翹首以待。這次日全食覆蓋墨西哥、美國和加拿大，全美逾千萬人瘋追，部份學校停課或提早放學，不少酒吧、體育場和公園舉辦觀賞活動，美國太空總署（NASA）也推出直播，氣氛熱鬧。



一組圖片顯示2024 年4月8日在墨西哥馬薩特蘭（Mazatlan）觀測到的過程（從左上到右下）。（Reuters）

今次日全食於美東時間4月8日下午2時07分起，從墨西哥太平洋海岸城市馬薩特蘭（Mazatlan）登場，接著一路往東北前進，從德州進入美國，經過奧克拉荷馬州、阿肯色州、密蘇里州、田納西州部份地區、伊利諾州等15州，以及加拿大東南部，於在大西洋西北部結束，

美國太空總署說，今次日全食非常罕見，因為將會覆蓋多個人口稠密的城市，大約3200萬人將能夠看到。此外，今次時間比2017年美國看到的時間更長，該次持續時間為2分42秒。

可睹日全食的城市包括：美國德州的聖安東尼奧、奧斯汀和達拉斯； 印第安納州印第安納波利斯； 俄亥俄州克里夫蘭。加拿大安大略省尼加拉瀑布，以及魁北克省蒙特利爾（Montreal）等。

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在紐約州北部，日全食在下午3 點左右發生。 部份營地已堆滿民眾，孩子們穿著印有日食圖案的上衣跑來跑去，而父母則擺好桌椅、啤酒及零食。

下次橫跨美國多州的日全食將於2044年8月23日發生，但路徑將比今次覆蓋的範圍小。只有蒙大拿州、北達科他州和南達科他州的一小部份地區。之後一年、即2045年8月12日，將有另一次全美多州可睹日全食的機會，且料將橫跨委內瑞拉、圭亞那、巴西等多國。