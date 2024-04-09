法媒：哈馬斯研究加沙停火協議　換取以色列釋放數百名巴人

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的一名消息人士說，哈馬斯正在研究一項加沙地帶停火協議，該協議將實現為期六周的休戰，並釋放以色列婦女和兒童人質，以換取以色列所囚禁的多達900名巴勒斯坦人。



法媒報道，不願透露姓名的知情人士星期一（4月8日）透露，該提案的第一階段將讓流離失所的巴勒斯坦平民返回加沙地帶北部，並每天向挨餓的人民運送400至500輛卡車的糧食等物資。

此前，美國白宮說，週末在開羅舉行會談後，談判代表已向哈馬斯提出了一項提案。

哈馬斯消息人士稱，第一階段的42名婦女、兒童和老人的人質協議將包括「800至900名巴勒斯坦囚犯」，其中100人正在以色列監獄服無期徒刑或長期徒刑。

消息人士補充說，第二階段包括釋放所有以色列囚犯，包括士兵和軍官，以換取未來幾天商定數目的一些巴勒斯坦囚犯。

他說：「這一階段包括解除位於加沙地帶西部拉希德（Al-Rashid）沿海公路和東部薩拉丁（Salah al-Din）公路上的以色列軍事檢查站。」

根據提案，以色列軍隊「與兩條道路的距離不少於500米，不干擾或對流離失所者進行任何檢查」，並以無人機監視武裝人員在兩條道路上的通行。

哈馬斯消息人士稱，協議的第三部分將涉及永久停火和以色列完全撤出加沙。

白宮周一稱，在埃及首都舉行的停火談判「認真地」進行，涉及中央情報局局長（William Burns）伯恩斯、以色列、哈馬斯和卡塔爾代表。

本文獲《聯合早報》授權轉載

