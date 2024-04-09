內塔尼亞胡稱進攻拉法日期敲定　以色列反對黨領袖訪美稱關注加沙

以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu）4月8日表示，以軍對加沙南部拉法（Rafah）發動地面攻勢的日期已經確定，但由於新一輪停火談判正在開羅舉行，未透露具體日期。但他重申，以軍要取得勝利，便要進入拉法及消滅恐怖分子。



與此同時，以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）正訪問華府。拉皮德4月8日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，討論解決加沙問題的必要性。拉皮德稱，達成停火協議雖然困難，但在換取人質方面是可行的，因此需要達成。



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拉皮德在美國表示，以色列也擔心加沙的人道主義局勢，需要避免傷害巴勒斯坦平民。但他也稱，以色列正與一個可怕的恐怖組織作戰，而這個組織利用兒童作為人盾。美國白宮表示，拉皮德稍後將與白宮國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）會面。

以色列中左翼政黨「擁有未來」黨領導人拉皮德（Yair Lapid）。（Reuters）

白宮發言人柯比（John Kirby）8日指出，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）代表參與，希望盡快達成釋放人質，以及實現停火6星期的協議，哈馬斯正在審視一項新提議。他又稱，4月7日有300多輛援助卡車進入加沙，但白宮將繼續向以色列施壓，允許更多人道物資進入。