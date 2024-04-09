日全食北美洲壯麗上演：美加墨民眾興奮追看　動物行為異常｜多圖

北美部份地區於當地4月8日上演日全食，持續長達4分28秒，不少人翹首以待。這次日全食覆蓋墨西哥、美國和加拿大，全美逾千萬人瘋追，部份學校停課或提早放學，不少酒吧、體育場和公園舉辦觀賞活動，美國太空總署（NASA）也推出直播，氣氛熱鬧。



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今次日全食於美東時間4月8日下午2時07分起，從墨西哥太平洋海岸城市馬薩特蘭（Mazatlan）登場，接著一路往東北前進，從德州進入美國，經過奧克拉荷馬州、阿肯色州、密蘇里州、田納西州部份地區、伊利諾州等15州，以及加拿大東南部，於在大西洋西北部結束，

美國太空總署說，今次日全食非常罕見，因為將會覆蓋多個人口稠密的城市，大約3200萬人將能夠看到。此外，今次時間比2017年美國看到的時間更長，該次持續時間為2分42秒。

可睹日全食的城市包括：美國德州的聖安東尼奧、奧斯汀和達拉斯； 印第安納州印第安納波利斯； 俄亥俄州克里夫蘭。加拿大安大略省尼加拉瀑布，以及魁北克省蒙特利爾（Montreal）等。

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在紐約州北部，日全食在下午3點左右發生。 部份營地已堆滿民眾，孩子們穿著印有日食圖案的上衣跑來跑去，而父母則擺好桌椅、啤酒及零食。

美國下一次再觀察到日全食，要待到2033年3月30日，但僅阿拉斯加能看到；而美國下一次再出現橫跨多州的日全食，將是2044年8月23日，但路徑將比今次覆蓋的範圍小。值蒙大拿州、北達科他州和南達科他州的一小部份地區。之後一年、即2045年8月12日，另一次全美多州可目睹的日全食會發生，且料將橫跨委內瑞拉、圭亞那、巴西等。

在日全食發生期間，這種罕見現象動物也能感知，德州動物園研究人員表示，當日全食出現短暫黑暗期間，一些白天活動的動物準備入睡，而夜行性動物開始躁動。