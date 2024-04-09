梵蒂岡發表聲明　重申反對變性及代孕

撰文：張子傑
出版：更新：

梵蒂岡4月8日發表文件，重申反對任何變性手術、「性別理論」及代孕，但惹來為LGBTQ天主教徒爭取權益的組織批評。

路透社報道，羅馬天主教廷早前發表文告，支持為同性婚姻祝福，惟遭非洲等地的保守派人士不滿後，梵蒂岡信理部公布新一份長達20頁的文件。

內容提到，教廷認為性別理論是「極度危險」，並指它企圖否定生物之間最大的差異——性別差異。梵蒂岡亦重申，反對針對LGBTQ的法律。

而在變性問題上，梵蒂岡表示任何變更性別的方式，都威脅個人在懷孕一刻所獲得的獨特尊嚴。教廷認同透過手術解決生殖器官的異常，但強調有關醫療程序不會構成性別的改變。

2024年3月10日，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡主持三鐘經祈禱活動。（Reuters）

該份文件指出，透過代孕侵犯代母及孩子的尊嚴，並引述教宗方濟各（Pope Francis）在1月的言論，形容有關做法卑劣，敦促全球禁止代孕。

另外教廷再次譴責墮胎、安樂死和死刑。

這份文件已籌備五年，期間曾經過多次修改。方濟各要求加入「貧窮、難民情況、針對女性的暴力、人口販運、戰爭及其他議題後，他在上月終於批准文本內容。

對於教廷的聲明，為LGBTQ天主教徒爭取權益的組織新方向事工（The New Ways Ministry）批評，梵蒂岡再一次支持及宣傳可能為變性、非二元性別及其他LGBTQ+人士帶來身體傷害的思想。

梵蒂岡譴責以軍在加沙「大屠殺」　以色列抗議梵蒂岡批准在特定條件下祝福同性伴侶教宗方濟各主持復活節前守夜彌撒教宗方濟各自傳　熱愛足球回憶接見馬勒當拿：你哪隻手「犯罪」？
教宗方濟各
梵蒂岡
天主教
LGBT
變性人
墮胎