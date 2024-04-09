梵蒂岡發表聲明　重申反對變性及代孕

梵蒂岡4月8日發表文件，重申反對任何變性手術、「性別理論」及代孕，但惹來為LGBTQ天主教徒爭取權益的組織批評。



路透社報道，羅馬天主教廷早前發表文告，支持為同性婚姻祝福，惟遭非洲等地的保守派人士不滿後，梵蒂岡信理部公布新一份長達20頁的文件。

內容提到，教廷認為性別理論是「極度危險」，並指它企圖否定生物之間最大的差異——性別差異。梵蒂岡亦重申，反對針對LGBTQ的法律。

而在變性問題上，梵蒂岡表示任何變更性別的方式，都威脅個人在懷孕一刻所獲得的獨特尊嚴。教廷認同透過手術解決生殖器官的異常，但強調有關醫療程序不會構成性別的改變。

2024年3月10日，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡主持三鐘經祈禱活動。（Reuters）

該份文件指出，透過代孕侵犯代母及孩子的尊嚴，並引述教宗方濟各（Pope Francis）在1月的言論，形容有關做法卑劣，敦促全球禁止代孕。

另外教廷再次譴責墮胎、安樂死和死刑。

這份文件已籌備五年，期間曾經過多次修改。方濟各要求加入「貧窮、難民情況、針對女性的暴力、人口販運、戰爭及其他議題後，他在上月終於批准文本內容。

對於教廷的聲明，為LGBTQ天主教徒爭取權益的組織新方向事工（The New Ways Ministry）批評，梵蒂岡再一次支持及宣傳可能為變性、非二元性別及其他LGBTQ+人士帶來身體傷害的思想。