梵蒂岡批准在特定條件下祝福同性伴侶

撰文：許懿安
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梵蒂岡12月18日在教宗方濟各（Pope Francis）批准的一項具有里程碑意義的裁決中表示，羅馬天主教神父可祝福同性伴侶，只要不是常規教會儀式或禮儀的一部份。內文補充說，這種祝福絕不應與異性婚姻的聖禮混淆。

梵蒂岡教義辦公室12月18日發布8頁的新文件，解釋梵蒂岡政策的這個劇變，堅稱人們不應為接受上帝的愛和憐憫而受到「徹底的道德分析」。

這份文件詳細闡述方濟各10月發給兩位保守派紅衣主教的一封信。方濟各建議說，如有關儀式不與婚姻聖禮混淆，在某些情況下可提供此類祝福。

圖為2021年5月10日，德國科隆一座天主教堂向同性伴侶開放，讓他們接受祝福。圖為那間教堂外牆掛着彩虹旗。（Reuters）

這份新文件重提上述條件，並對其進行詳細闡述，重申婚姻是男人和女人之間的終身聖禮。它還強調，所涉及的祝福必須是非禮儀性質的，且不應在民事結合中授予，也不應使用婚禮中設定的儀式，甚至是使用用於婚禮的服裝和手勢。

內文強調「不正常」的婚外結合——無論是同性戀還是異性戀——都處於犯罪狀態，但說這些人所得上帝的愛或憐憫不應被剝奪。文件稱：「即使一個人與上帝的關係因罪行蒙上陰影，他也可隨時向上帝伸手，祈求祝福。」

文件稱，這樣的祝福不會使「不正常」的情況合法化，而是表明上帝歡迎所有人。與此同時，教會不該對給他們祝福進行評判。

文件稱，神父應根據具體情況作決定，「在人們可能透過簡單的祝福尋求天主幫助的各種情況下，不應阻止或禁止教會與人們親近」。

梵蒂岡認為婚姻是男女之間不可分之聯合（indissoluble union），因此教廷長期以來一直反對同性婚姻。（示意圖／Getty）

梵蒂岡信理部（Congregation for the Doctrine of the Faith）2021年直言不諱地表示，教會無法祝福兩名男子或兩名女子的結合，因為「上帝無法祝福罪惡」。因此這份新文件被視為梵蒂岡自2021年出現的「巨大進步」及「巨大轉變」。

教宗：教會對同性戀等所有人開放　但內部有規範教宗方濟各倡民事結合而非同性婚姻　「婚姻是一男一女的事」方濟各表態支持同性民事結合之前　多國或地區已立法保障相關權利方濟各成為首位教宗支持同性民事結合　保障組織家庭權利
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