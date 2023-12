梵蒂岡批准在特定條件下祝福同性伴侶

梵蒂岡12月18日在教宗方濟各(Pope Francis)批准的一項具有里程碑意義的裁決中表示,羅馬天主教神父可祝福同性伴侶,只要不是常規教會儀式或禮儀的一部份。內文補充說,這種祝福絕不應與異性婚姻的聖禮混淆。



梵蒂岡教義辦公室12月18日發布8頁的新文件,解釋梵蒂岡政策的這個劇變,堅稱人們不應為接受上帝的愛和憐憫而受到「徹底的道德分析」。

這份文件詳細闡述方濟各10月發給兩位保守派紅衣主教的一封信。方濟各建議說,如有關儀式不與婚姻聖禮混淆,在某些情況下可提供此類祝福。

圖為2021年5月10日,德國科隆一座天主教堂向同性伴侶開放,讓他們接受祝福。圖為那間教堂外牆掛着彩虹旗。(Reuters)

這份新文件重提上述條件,並對其進行詳細闡述,重申婚姻是男人和女人之間的終身聖禮。它還強調,所涉及的祝福必須是非禮儀性質的,且不應在民事結合中授予,也不應使用婚禮中設定的儀式,甚至是使用用於婚禮的服裝和手勢。

內文強調「不正常」的婚外結合——無論是同性戀還是異性戀——都處於犯罪狀態,但說這些人所得上帝的愛或憐憫不應被剝奪。文件稱:「即使一個人與上帝的關係因罪行蒙上陰影,他也可隨時向上帝伸手,祈求祝福。」

文件稱,這樣的祝福不會使「不正常」的情況合法化,而是表明上帝歡迎所有人。與此同時,教會不該對給他們祝福進行評判。

文件稱,神父應根據具體情況作決定,「在人們可能透過簡單的祝福尋求天主幫助的各種情況下,不應阻止或禁止教會與人們親近」。

梵蒂岡認為婚姻是男女之間不可分之聯合(indissoluble union),因此教廷長期以來一直反對同性婚姻。(示意圖/Getty)

梵蒂岡信理部(Congregation for the Doctrine of the Faith)2021年直言不諱地表示,教會無法祝福兩名男子或兩名女子的結合,因為「上帝無法祝福罪惡」。因此這份新文件被視為梵蒂岡自2021年出現的「巨大進步」及「巨大轉變」。