韓國會大選在即　提前投票率創新高　兩大黨各自解讀對己有利

距離韓國國會選舉只剩一天，各黨競選活動進入最後衝刺階段，候選人紛紛加大力度拉票。一般預測，最大在野黨共同民主黨將贏得國會過半席位，但各黨凝聚傳統支持者的能力和中間選民的投票率仍可能帶來變數。



韓國4月10日舉行國會議員選舉，並於4月5日至6日進行提前投票。韓國中央選委會6日透露，約4428萬名合格選民中，有近1385萬人提前投票，佔選民總數的31.28%。這是韓國國會選舉2014年啟用提前投票安排以來，提前投票率首次超過30%。

圖為2024年4月9日，韓國首爾，政府官員在終身學習中心設立投票站。（Reuters）

韓國朝野兩大黨都宣稱這對己方有利。

執政的國民力量黨緊急對策委員長（臨時黨首）韓東勛日前在競選活動上，把矛頭指向最大在野黨黨首李在明和祖國新黨黨首曹國說：「提前投票率為何這麼高？因為大家對罪犯感到生氣才事前投票。」

圖為2024年4月5日，韓國首爾，國民力量黨領袖韓東勛在競選集會上發表演講。（Reuters）

李在明涉嫌瀆職、貪腐等10項罪名已遭起訴；曹國則因子女升學舞弊和干預反腐調查等，於2023年被定罪判監，目前等候上訴。

圖為2024年4月8日，韓國首爾，共同民主黨領袖李在明在離開競選集會時向支持者致意。（Reuters）

國民力量黨此次選舉的目標是拿下120個至140個議席。

根據過往的選舉情況， 提前投票率高對在野黨更有利。最大在野黨共同民主黨因此高度期待能在選舉中獲得過半議席，取得壓倒性勝利。

共同民主黨選舉籌備委員長金民錫接受韓國媒體訪問時說，提前投票率創新高，意味着盡快想審判尹錫悅政府的選民很多。「隨着釜山、蔚山、慶尚南道地區在民調中領先，我們此次期待拿下300個議席中的151個，取得對議會的絕對控制權。」

國民力量黨則警告，在野黨如果獲得議會控制權，可能引發政治動盪。韓東勛8日上午在京畿道廣州市拉票時說：「若在野黨拿到200席，不僅會發動彈劾（總統），還將通過改憲行使赦免權……李在明和曹國等將有權力赦免自己。」

專家們普遍預測，共同民主黨將在這次的選舉中取得壓倒性勝利，國會將出現「超級在野黨」。但由於共同民主黨近期醜聞不斷，相信不太可能拿下200席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

