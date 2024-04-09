美國德州高鐵項目啟動？擱置10年　英媒：拜登岸田文雄將討論合作

日本首相岸田文雄已於當地時間4月8日抵美，開始訪美行程。據路透社9日獨家披露，美國總統拜登和岸田在10日的峰會結束後，或公開表示支持美日合作的德州高鐵項目。這條連接達拉斯和侯斯頓的鐵路項目長380公里，在10年前提出後，因繁瑣的環保、法律和程序糾紛遲遲無法開工，擱置至今。



據日媒此前報道，岸田文雄於4月8日至14日訪問美國，這是日本首相時隔9年再次以國賓身份正式訪問美國，上一位是2015年到訪的前首相安倍晉三。

岸田10日將與拜登舉行會談，計劃提出安保、尖端技術等廣泛領域的日美合作。路透社援引多名知情人士的話稱，德州鐵路項目，即美國第一條高速鐵路計劃，將被列入會談議程。

2024年3月17日，日本首相兼自民黨總裁岸田文雄，出席在東京召開的自民黨大會並發表講話。（Reuters）

其中兩名消息人士稱，會談後的美日聯合聲明中可能會提到這一點。但拜登政府的另一名高級官員表示，該項目似乎還沒有成熟到領導人可以公開宣布進展的地步。所有消息人士都表示，最終協議的細節可能會在訪問之前發生變化。

日本外務省拒絕置評，稱兩國政府仍在協調會談發表的聯合聲明。白宮拒絕置評。

路透社稱，儘管尚未確定是否出現在聯合聲明之中，但美日兩國領導人的支持，可能允許德州高鐵項目會從美國聯邦鐵路管理局和交通部的其他基金中獲得新的資金。還有項目相關者認為，拜登和岸田的支持將有助於項目吸引私人投資者的資金，以實施「準備就緒」的計劃。

公開資料顯示，自20世紀80年代，美國國內便提出了建設從達拉斯到休斯敦鐵路的想法。2014年德克薩斯中央鐵路公司提出了高速鐵路的計劃，並於2017年底確定了路線和施工前的規劃。建成後，這條約380公里的高鐵將把兩地的通勤時間由約4小時縮短至90分鐘。

負責此項工程的德克薩斯州中央鐵路公司將複製由中部日本鐵路公司（JRC）運營的日本東海道新幹線高鐵系統，美日兩國私人投資者和包括日本國際銀行在內的日本國有銀行為項目提供了資金。

早在2015年，日本國內就對這一項目寄予厚望。日經中文網當時曾報道稱，在高鐵訂單競爭中，日本受到中國擠壓，德州高鐵項目有可能讓日本「扳回一局」。

根據2017年的規劃，這條線路原本應在2018年底或2019年初開工，並於2023年完工，耗資至少120億美元。但由於環保、法律和土地所有權程序等糾紛，以及政治角力和成本飆升，導致該項目遲遲無法開工。

圖為2023年5月18日，日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）在廣島出席七國集團（G7）領導人峰會前在場外握手。（Getty Images）

2020年，德州高鐵項目獲得了重要的環境評估，並贏得了州法院的一項訴訟，簡化了建設過程中的土地徵收流程。但此後，該項目遲遲未有進展。目前，該項目耗資已飆升至250億到300億美元。

路透社認為，如果擱置10年之久的德州高鐵項目得以重啟，將被視作拜登政府的勝利。近年來，拜登政府一直在推動氣候友好政策和鐵路等基礎設施投資，在11月大選在即之際，白宮認為這些項目可以創造就業機會，緩解通貨膨脹壓力。

美國交通部長皮特·布蒂吉格對該計劃表示支持。他日前受訪時稱：「我們相信這一點。顯然，這必須變成一個更具體的設計和願景，但我所看到的一切都讓我非常興奮。」

不過，報道提及，新日鐵（新日本製鐵公司）斥資149億美元收購美國鋼鐵公司計劃生變一事，在一定程度上給拜登和岸田的會談蒙上了陰影。

更重要的是，這個耗資巨大項目仍然面臨着來自德州地方政府和美國國會的潛在障礙。美國眾議院強硬派共和黨議員過去一直反對將公共資金用於鐵路項目。

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