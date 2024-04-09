日本變態男夜闖公園「性侵水龍頭」　半裸踩單車遇警遭揭發

日本東京區一宗「離奇性侵案」引起關注。



警員在照例巡邏的途中，發現一名下半身赤裸的男子騎自行車經過，將其攔下後在其手機當中發現驚人畫面；原來男子在被攔下之前，才獨自跑到公園對水龍頭做出猥褻行為，最終也因此被逮捕歸案。

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綜合《時事通信》等日媒報道，事件發生在當地時間1日凌晨2時許，位於日本東京世田谷的都立蘆花公園。

男子在夜深人靜時騎自行車進入公園，用望遠鏡觀察、確認周遭沒有人經過後，將水龍頭直接貼近臀部的「縫中」來回磨蹭得逞。

完事後的男子還不忘自拍留念，這才心滿意足的離開，殊不知隨即就被巡邏警員攔下、整宗事件才因此曝光。

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面對警方的詢問，男子也尷尬坦承只是為了滿足慾望，後被逮捕移送。

公園則在事發後火速拉起封鎖線、待全面更換後再行開放使用。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】