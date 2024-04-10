岸田文雄訪美晤微軟總裁　獲承諾在日投資29億美元及培訓發展AI

日本首相岸田文雄展開訪問美國行程，他9日到阿靈頓國家公墓，向無名戰士墓獻花。同日在華盛頓出席美國商會活動，與微軟（Microsoft）總裁兼副主席史密斯（Bradford Lee Smith）會面。史密斯宣布，微軟未來兩年將在日本投資29億美元，擴大雲計算及人工智能業務，為微軟在亞洲國家運營 46 年來最大一筆投資。



路透社報道，微軟也承諾在未來3年內，投資培訓 300 萬日本工人的人工智能（AI）技能，並宣布在東京開設第一個微軟亞洲研究院實驗室，該實驗室將致力於AI和機械人技術。

共同社報道，岸田將於10日與美國總統拜登會談，計劃提出安保、尖端技術等廣泛領域的日美合作。他11日會與美國總統拜登（Joe Biden）及菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）召開三邊會談。

此外，岸田11日將在美國國會發表演講，並與美國共和、民主兩黨領導層會面，確認跨越黨派的日美關係重要性。

訪問華盛頓之後，岸田將前往美國南部北卡羅來納州，視察進駐當地的豐田汽車公司電池工廠等地，預定於14日回國。