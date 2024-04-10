「亞洲沙皇」坎貝爾：美國考慮降低對中國旅遊警示

美國副國務卿、有「亞洲沙皇」之稱的坎貝爾（Kurt Campbell）4月9日表示，華府正考慮放寬對美國公民前往中國的旅遊警示，指目前的警示或限制雙方人民的交流。



路透社報道，坎貝爾出席非牟利組織美中關係全國委員會（National Committee on United States–China Relations）的一個活動上稱，美中關係緊張多時後，雙方的溝通渠道已大多數回復正常，但同時警告北京在俄烏戰爭支持莫斯科的立場或令兩國穩定關係受到威脅。

美國國務院定期向前往中國的美國公民發出旅遊警示，包括自去年7月起提升至第3級的「重新考慮是否前往」；並向港澳地區發布相同等級的旅遊警示，指當地或有任意執法、禁止出境、以及錯誤拘留的風險。

坎貝爾被問到華府何時放寬警示級別時，稱接受警示阻礙學術及其他領域交流的大前提，重申當局正積極考慮有關問題。

他同時稱，華府曾直接向北京表示，假如中國持續支援俄羅斯的戰爭行為，將會影響中美關係，指美國不會坐視不理。他認為，俄羅斯一旦奪取烏克蘭的領土，歐洲的均勢會以美國無法接受的方式改變，而且華府會視之為俄羅斯獲中、朝兩國支持的連串聯合行動。

坎貝爾亦指，近期有數以萬計的中國移民赴美，形容他們都是離開中國經濟較弱的地方。而北京方面留意到有關情況，但似乎沒採取行動制止。他認為人數之多會令人憂慮。