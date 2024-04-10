Elon Musk：明後年AI將超越全球最聰明的人　晶片與基建限制發展

當地時間4月8日，特斯拉CEO馬斯克預測稱，到明年或2026年，人工智能可能會比最聰明的人類更聰明。但他同時表示，晶片不足和基建問題正限制AI技術的發展。



預言AI兩年內超越全球最聰明的人，馬斯克再為生成式人工智能路線背書

這位經營特斯拉、X和SpaceX的億萬富翁在X上接受挪威銀行投資管理公司行政總裁Nicolai Tangen採訪時表示：「我的猜測是，我們可能會在明年年底左右擁有比任何人都聰明的人工智能。」此外他還表示，AI的能力將在五年內超過全人類之和。

這已經不是第一次馬斯克對於生成式人工智能路線如此看好了。早在3月，馬斯克轉發著名未來學庫茲韋爾（Raymond Kurzweil）和播客羅根（Joseph James Rogan）的一次討論時就表示過類似觀點。而在去年，馬斯克曾在另一檔節目中表示，能力完全的通用人工智能將在2029年前實現。

這一論斷得到了谷歌DeepMind聯合創始人哈薩比斯（Demis Hassabis）的支持，他今年早些時候預測，通用人工智能可能在2030年實現。

作為OpenAI的早期創建者之一，馬斯克在退出OpenAI公司後，並沒有放棄對於生成式人工智能路線的投資。2023年7月馬斯克正式成立新的AI公司xAI，並在2023年11月4日推出了聊天機械人Grok。2024年3月17日，馬斯克開源了擁有3140億參數Grok-1大模型。這是人類迄今為止開源的參數量最多的大模型。隨後在3月28日，xAI宣佈上線了Grok-1.5。

據英媒報道，過去一年，馬斯克將更多時間和資源投入到xAI上。他正試圖從美國、中東和香港的投資者那裏籌集數十億美元資金，以便與OpenAI競爭。本輪融資將使該公司估值達到180億美元。

10萬片H100訓練一個AI，晶片和基建問題制約AI發展

雖然在近18個月中，人工智能大模型在包括生成圖片影片、聊天等方面取得了一系列突破。但是在訪談中，馬斯克依舊錶示現在AI發展依舊受到晶片的和能源的限制。

他提到了雖然下一個版本的Grok將在5月前訓練完畢，但是由於晶片供應不足，現在大模型的開發已經受到了影響。

馬斯克表示，訓練Grok 2模型需要大約2萬個Nvidia H100圖形處理單元。他還補充說，Grok 3模型及更高版本的AI訓練將需要10萬片Nvidia H100晶片。

圖為路透社2024年3月11日拍攝的設計圖片，可見xAI的Grok聊天機械人和ChatGPT標誌。（Reuters）

去年下半年以來，由於全球對AI晶片的需求暴漲，AI晶片的供給出現了一定的短缺。此外在4月3日，我國台灣地區發生地震，外界普遍擔心台灣地震會導致全球AI晶片供應鏈被打斷。對此，台積電表示，地震發生後10小時內，製造設備的整體復原率已超過70%，其中新晶圓廠復原率達到80%以上。Nvidia也表示，台灣地區地震不會影響Nvidia晶片。

此外，馬斯克還指出，AI大模型下一步發展正在考驗着當地的數據中心建設能力和電力供應能力。

他說：「去年是晶片供應緊張……人們無法獲得足夠的Nvidia晶片。今年（AI發展的限制）正在轉向電壓變壓器供應。一兩年後（僅剩的限制）就只是電力供應了，」他說。

據《華爾街日報》3月報道，隨着耗電的數據中心和符合環保標準的工廠的數量在美國各地激增，美國大片地區面臨着因電網負載過重而引發電力短缺的風險。此外，據國際能源署報告稱，到2022年，美國2700個數據中心消耗的電力將佔美國全國總電力的4%以上。該報告還預測，到2026年，這一比例將達到6%。

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