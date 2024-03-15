馬斯克預測明年AI會比任何人都要聰明　2029年更是人工智能關鍵

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）近日在社交平台X上評論了喬·羅根（Joe Rogan）的一段關於人工智能的播客視頻。馬斯克表示，他認為明年人工智能可能會比任何一個人類個體都要聰明。而在2029年，他預計人工智能將能夠超越人類的智力水平。



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這段播客視頻中，喬·羅根邀請了美國未來學家雷·庫茲韋爾（Raymond Kurzweil）就人工智能的發展進行討論。庫茲韋爾認為，在2029年之前，AI就能達到人類水平的智能，並且他認為這種預測實際上仍然比較保守。

與此同時，馬斯克還宣佈其旗下的人工智能公司xAI的大模型Grok本周將開始開源。該模型於2023年7月成立，同年11月，xAI團隊發布了首個大模型產品Grok。

值得一提的是，開源模型即開放源代碼技術，在其基礎上允許用戶根據自身需求使用和修改該模型的源代碼和技術細節。

目前，Meta公司的LLaMA、StabilityAI公司的Stable Diffusion以及阿里巴巴集團旗下的通義千問都屬於開源模型應用之一。

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