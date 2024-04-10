美國向烏克蘭移交數千件伊朗武器及和彈藥

美國向烏克蘭轉移了一年多前被美方繳獲的數千件伊朗步兵武器和超過50萬發彈藥。



路透社報道，美國中央司令部星期二（4月9日）在社媒平台X發表聲明說，美國4月4日向基輔運送的武器「足夠裝備」一個烏克蘭旅。一個步兵旅通常由3500至4000名士兵組成，但確切人數不清。

美國中央司令部說，被轉移的硬件包括5000多支AK-47突擊步槍、機關槍、狙擊步槍、火箭推進榴彈，以及50多萬發彈藥。

2021年5月22日至2023年2月15日期間，美國海軍艦艇和盟國夥伴攔截了四艘「無國籍」船，在船上繳獲這批武器和彈藥。美國軍方說，伊朗伊斯蘭革命衛隊原本要把武器運送給也門胡塞武裝。

伊朗駐聯合國代表團沒有立即回應置評請求。

另一方面，美國國務院一匿名官員9日透露，美國將向烏克蘭出售價值1億3800萬美元的設備，用於維護和升級其美國制「鷹式」（HAWK）防空系統，以協助烏克蘭防禦俄羅斯無人機與巡航導彈的攻擊。

儘管烏克蘭的許多美國資金來源已經耗盡，但作為最近簽署成為法律的美國年度國防支出法案的一部分，基輔仍獲得3億美元的外國軍事融資贈款。這筆贈款將用於支付軍事設備費用，包括通信工程與集成以及鷹式防空系統火力單元的更新。

軍售還包括舊裝置的導彈重新認證組件、工具、測試和支持設備與備件等。

美國2022年開始向烏克蘭運送鷹式攔截導彈，為「刺針」便攜式防空導彈系統（FIM-92 Stinger，又稱毒刺防空飛彈）的升級版。此後，烏克蘭還接收了美國多套防空系統，包括愛國者防空導彈系統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

