美媒指企圖施壓烏克蘭割地求和　特朗普否認

美媒4月7日引述有消息人士稱，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）私下秘密討論一個計劃，稱以施壓烏克蘭放棄部份領土的方式，快速讓俄烏戰爭結束。



《華盛頓郵報》4月7日引述消息人士稱，特朗普提議的包括敦促烏克蘭放棄一些地區如克里米亞及頓巴斯（包括頓涅茨克及盧甘斯克），將它們讓給俄羅斯換取停火。

一位直接與特朗普交談的人士告訴該報，他私下聲稱，俄羅斯和烏克蘭「都想要挽回面子，他們想要一條出路」。這位前總統也認為，在俄佔烏克蘭領土上生活的公民願意被同化。

2023年7月17日，克里米亞大橋據稱因遇襲受損後，一艘俄羅斯海軍兩棲登陸艦在大橋附近駛過。（Reuters）

《紐約郵報》4月7日引述特朗普的競選顧問米勒（Jason Miller）抨擊《華盛頓郵報》的報道是「假新聞」，這是該報憑空捏造的。他堅稱他的老闆在上任並能正確權衡所有選擇之前，不會制定俄烏和平計劃。

特朗普2024年3月27日接受霍士新聞主持人訪問，聲稱能在24小時內讓俄烏戰爭結束。他說屆時如戰爭仍沒終結，他將可在24小時內與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，烏克蘭總統）和普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）解決它，並且會進行非常簡單的談判。不過他拒絕透露相關細節。

烏克蘭基輔2024年2月25日舉行名為「烏克蘭・2024年」（Ukraine. Year 2024）會議，總統澤連斯基會上發表演說。（Reuters）

澤連斯基已表明不會放棄任何領土。文中引述受訪專家也認為，美國影響力再大，都不太可能迫使基輔割地求和。

另外也有專家相信，特朗普團隊或未考慮到俄烏戰爭不僅是俄烏領土爭端，還關乎歐洲安全、世界秩序等議題。