俄烏中東局勢持續不穩　安全官員：G7軍事開支須重回冷戰時期水平

儘管全球去年的國防開支已達到創紀錄的2萬2000億美元，但面對在歐洲東部邊境蠢蠢欲動的俄羅斯、動盪不安的中東以及中國的軍事擴張，安全官員認為，軍事預算可能須回到冷戰時期佔國內生產總值（GDP）高達4%，才能應對21世紀的安全挑戰。



根據彭博經濟的估算，如果美國及七國集團盟友要達到這樣的水平，這將相等於在未來10年額外撥出超過10萬億美元。

彭博經濟首席地緣經濟分析師韋爾奇（Jennifer Welch）說，冷戰後的「和平紅利」即將結束，這可能會對國防企業、公共財政和金融市場產生變革性影響。

根據北約規定，成員國每年的國防開支至少要佔GDP的2%，單單要達到這個目標，就已經會拖慢眾多成員國在冠病疫情過後的債務重組計劃；若是國防開支佔比要進一步提高至4%，一些財力較弱的國家恐怕要在增加舉債、大幅削減其他方面的開支或加重課稅之間，做出痛苦的抉擇。

法國、意大利和西班牙若選擇通過發行債券來應付更高的國防開支，債務負擔將尤為沉重。例如意大利債務佔GDP的比重今年為144%，估計到了2034年將飆升至179%；美國若把軍事開支佔比從目前的3.3%上調至4%，其負債率將在未來10年內從99%增至131%。

儘管防務開支上調，國際貨幣基金組織前首席經濟師約翰遜（Simon Johnson）不認為這會觸發財政危機，他說：「我擔心的是未能保衛國家可能引發國家安全危機。」

增加軍事開支的現象遍及全球。中國國防預算今年將增加7.2%，增幅為五年來最高。根據珍氏防務諮詢機構（IHS Jane's）對22個亞太國家的分析，馬來西亞國防開支漲幅今年將以10.2%居亞太之冠，預算總額42億美元，緊跟其後的是菲律賓，軍事開支漲幅8.5%，總額66億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

