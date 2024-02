俄烏戰爭2周年｜G7聲明點名中朝伊朗　北京：沒有隔岸觀火

當地時間2024年2月24日,在俄烏衝突迎來兩周年紀念日之際,儘管對烏克蘭的援助正日益枯竭,但仍有一些西方領導人趕赴那裏,聚集在事實上已對戰爭瀰漫着厭倦感的基輔,讓這場俄烏衝突仍舊看不到結束的迹象。



本文獲觀察者網授權轉載,作者:熊超然,原文標題:俄烏衝突兩周年:西方領導人結件趕赴基輔「挺烏」,聯合聲明竟公開點名中國



據路透社報道,意大利總理梅洛尼、加拿大總理杜魯多、比利時首相德克羅,以及歐盟委員會主席馮德萊恩四人當天訪問基輔,以表達歐洲對烏克蘭的堅定支持和消除所謂「西方對俄烏衝突失去興趣」的擔憂。隨後,七國集團(G7)舉行了線上視頻會議,由今年的輪值主席國意大利主持,烏克蘭總統澤連斯基也參加會議。

會後,G7發表聯合聲明,強調將繼續向烏克蘭提供援助,並通過制裁手段打擊俄羅斯,讓其付出巨大代價。除了狠批俄羅斯之外,G7這份聯合聲明還公開點名中國以及伊朗和朝鮮,聲稱三國在軍事上向俄羅斯提供了支持,比如該聲明聲稱,「中國企業向俄羅斯轉讓用於軍事生產的武器和裝備的軍民兩用材料和部件」。

此前一天,中國常駐聯合國代表張軍在安理會審議烏克蘭問題公開會上發言時強調,中國不是烏克蘭危機的製造者,也不是當事方。中方沒有隔岸觀火,更沒有藉機牟利。張軍說,烏克蘭危機延宕至今,呈現長期化、複雜化、擴大化態勢。這場本可以避免的悲劇發展到今天的地步,令人痛惜,也值得深刻反思。國際社會應共同努力,積極尋求公正合理方案,推動危機政治解決,讓和平早日降臨。

G7官網發佈的新聞稿稱,在俄烏衝突兩周年之際,意大利總理梅洛尼主持召開了G7領導人會議,會議確認了G7對烏克蘭的堅定團結,以及繼續向烏克蘭提供援助的決心,並加強對俄羅斯和允許規避制裁的實體的制裁。G7還要求俄羅斯說明該國反對派領導人納瓦利尼之死的情況,並就此事譴責俄羅斯。

G7稱,鑑於包括紅海在內的地區緊張局勢加劇,此次會議深入討論了中東局勢。會議結束後,G7通過了關於烏克蘭問題的聯合聲明。

這份聯合聲明稱,G7將繼續拉高俄羅斯的戰爭成本,減少其收入來源,阻止其建立戰爭機器的努力,最近西方所通過的一攬子對俄制裁措施就證明了這一點。此前一天(2月23日),美國總統拜登已宣佈,作為對俄烏衝突兩周年以及俄羅斯反對派人士納瓦利尼(Alexei Navalny,又譯納瓦爾尼)之死的回應,美國政府將對俄羅斯實施超過500項新制裁。

除了俄羅斯,G7的聯合聲明還把矛頭對準了中國、伊朗和朝鮮等其他國家。聲明這樣聲稱:「我們呼籲伊朗停止援助俄烏衝突中的俄羅斯軍隊。我們對中國企業向俄羅斯轉讓用於軍事生產的武器和裝備的軍民兩用材料和部件表示關切。」

此聲明還聲稱,強烈譴責朝鮮向俄羅斯出口和供應彈道導彈,並呼籲「立即停止此類活動」。G7揚言「要對實質性支持俄烏衝突的第三方採取行動,包括對第三國的實體採取新措施」,呼籲「金融機構不要支持俄羅斯的戰爭機器」。

事實上,早在去年俄烏衝突一周年紀念日當天,中國外交部曾發佈《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。中國外交部發言人汪文斌指出,中方制定並發佈了該文件,全面系統地闡釋中方的有關基本立場主張。文件涵蓋尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運,停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定、推動戰後重建等12個方面。汪文斌強調,中方願在此基礎上,繼續同國際社會一道,為推動烏克蘭危機政治解決作出自己的貢獻。

據報道,2月24日當天,梅洛尼和澤連斯基為意烏兩國簽署了一項為期10年的雙邊防務協議。梅洛尼稱:「我今天想傳達的信息是……所有烏克蘭人民都知道,他們並不孤單。」同時,加拿大也和烏克蘭簽署了一項類似的協議,並承諾今年提供約22.5億美元的財政和軍事援助,杜魯多稱:「我們將與烏克蘭站在一起,無論需要付出什麼代價。」

圖為2024年2月24日,在俄羅斯入侵烏克蘭兩週年之際,加拿大總理杜魯多抵達基輔的一個火車站。(Press service of the State Enterprise Company Ukrainian Railways Ukrzaliznytsia/Handout via REUTERS)