英媒：美國政府內部反對意見增加　官員稱拜登無法遏制加沙危機

英國廣播公司（BBC）4月10日引述多位受訪的美國現任及前任官員稱，自4月1日非政府組織（NGO）人道主義救援人員在加沙受襲後，美國總統拜登（Joe Biden）對以色列施加的壓力還不夠，也無法遏制加沙的人道主義危機。他們還指出美國政府內部的反對意見正在增加，並呼籲對以國售賣軍火採取更嚴厲的措施。



美國總統拜登自4月4日和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，還在4月9日經電視節目批以總理在加沙問題上犯錯，美以關係正降至冰點。

這張照片於2024年4月4日在美國白宮橢圓形辦公室拍攝，相中美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話。（ The White House/Handout via REUTERS）

美國政府面臨着愈來愈大的壓力，因為國務院法律顧問辦公室正全面審查以色列在加沙的軍事行動，以確定是否違反國際法，這或將限制美國對以軍售。

美國政府內部意見不一

四名匿名現任政府官員表示，雖然拜登對以國通電話施壓的方式值得歡迎，但還不足以反映出採取行動的「道德緊迫性」。

2024年4月8日，在加沙南部拉法的帳篷營地，一個流離失所的巴勒斯坦家庭在準備開齋節所用的製作傳統蛋糕。開齋節標誌着穆斯林齋戒月的結束。（Reuters）

七名現任和前任的美國政府官員的觀點反映政府內部針對政策的反對意見卻持續增加，他們稱數百名政府人員在非官方論壇上表達不滿。

一些受訪官員表示，希望拜登政府明確限制對以軍售，以避免加沙的人道主義全面崩潰。