以巴衝突半年　無國界醫生：聯合國停火決議遭無視

以巴衝突踏入半年，戰事曠日持久，儘管聯合國安理會早前通過具約束力的停火決議，但決議遭以色列軍方徹底無視。加沙繼續遭受轟炸，目標包括無國界醫生目前或曾經在內工作的醫院。組織在上周四（4日）於瑞士日內瓦召開記者會，再次呼籲立即實現長期停火，尊重平民生命和醫療設施的安全。



文：無國界醫生

無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）於記者會上表示：「加沙居民需要立即和持續的停火。聯合國安理會之前花費太長時間通過停火決議，現在他們必須確保這不是一場毫無意義的政治戲劇。」

以軍無視安理會停火決議 醫院繼續被炸

以軍的轟炸與襲擊沒有因停火決議而停止，位於加沙中部的阿克薩醫院（Al Aqsa hospital）大樓庭園於上月31日遭空襲，位置僅於急症室門前；在該院工作的無國界醫生團隊因而被迫停止提供該地區唯一的創傷和傷口護理服務。另外，在停火決議生效期間，以軍繼續在北部希法醫院（Al Shifa hospital）及周邊地區展開軍事行動，圍困該地區14日才撤軍，造成數百人死亡，當中包括醫護人員，而醫院大樓也被炸成頹垣敗瓦，完全無法運作；組織在該院附近的診所也在是次軍事行動遭破壞。

無國界醫生秘書長洛克耶（中）上周於瑞士日內瓦就加沙情況召開記者會。（無國界醫生提供）

戰事蔑視人道救援 無國界醫生向遇害同儕致哀

加沙戰事完全蔑視對人道救援的尊重和保障，醫院屢被下令撤離，救援人員更多次遭拘留、襲擊乃至被殺。上周的空襲導致7名糧食組織的成員喪生，當中包括國際救援人員。洛克耶於記者會上向遇害的人道同僚致深切哀悼，並表示拒絕接受以方形容是次空襲為「令人遺憾的事件」，他指：「世界中央廚房和無國界醫生車隊以及避難所遭遇的，是同一種針對人道工作者、醫護人員、記者、聯合國人員、學校和家園的蓄意攻擊模式。」

逾百萬加沙人為逃避戰火，流徙至南部的拉法市，然而以軍對拉法的軍事行動如箭在弦。洛克耶表示無法想像行動會帶來何等災難，指人們被告知前往更南端的馬瓦西（Al Mawasi）避難，但該區同樣面對屠殺的威脅，加上途中設有以軍檢查站，他們實際上無路可逃。洛克耶強調：「攻入拉法的行動，將會是這場戰爭無規則要守、無代價要付的又一例證——這絕不能發生！」

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無國界醫生再次呼籲必須停止對平民、醫護人員和醫療設施的廣泛無差別襲擊，並立即在加沙實現持續停火，以及允許大量援助進入圍困地區，以挽救平民的生命。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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