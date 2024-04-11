拜登岸田聯合聲明：賀美日戰略合作新時代　反對中國南海危險舉動

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄4月10日發布聯合聲明。兩人在聲明中承諾開啟美日戰略合作新時代，又批評中國在南海採取的「危險和升級性的舉動」，重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。



聯合聲明稱：「中國近期為支持其在南海的非法海洋主張所採取的危險和升級性的舉動，以及破壞其他國家開發利用離岸資源的做法，不符合《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所反映的法律。我們決心與夥伴合作，特別是在東盟（ASEAN），以支援區域海洋安全並維護國際法」。

岸田文雄對華盛頓進行國事訪問期間，10日和拜登在華盛頓白宮舉行峰會、召開聯合記者會並發布聯合聲明。除了批評中國和談及台灣，聯合聲明也強調與中國保持坦率溝通的重要性並希望在有共同利益的領域中合作。

聲明稱：「我們強調所有各方推動暢通的溝通管道和務實措施的重要性，以減少誤會和誤判風險並防止印太地區的衝突。我們特別強調與中國坦率溝通的重要性，包括在領導人級別，表達在可能的情況下在有共同利益的領域與中國合作的意圖」。

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聯合聲明提到，美日反對任何單方面以武力和脅迫改變東海和南海現狀的企圖，重申《美日安保條約》適用於尖閣諸島（中國稱釣魚島）。

拜登和岸田文雄在結束會談後發表的聯合聲明中表示，美國和日本計劃繼續努力加強東京與北約之間直接的以及印太四國（日本、澳洲、新西蘭和韓國）多邊模式下夥伴關係。

聯合聲明中說：「隨着歐洲-大西洋和印度-太平洋地區之間的聯繫比以往任何時候都更加牢固，我們兩國期待繼續共同努力，加強日本與北約以及北約與印太四國之間的夥伴關係」。